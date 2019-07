Fotbalisté divizní Čáslavi v sobotu odehráli přátelské utkání s Českým Brodem na hřišti v Čelákovicích. První poločas skončil vedením Čáslavi 0:1, ve druhé polovině utkání přidal druhou branku Vančura, který tak upravil na konečných 0:2.

Ilustrační foto fotbal | Foto: Archiv Deník

"Odehráli jsme dva odlišné poločasy, v první půli to bylo vyrovnané. Soupeř šel sice v úvodu do jasné šance, kterou ale vychytal Karban, potom jsme soupeře do dalších šancí nepouštěli. Za nás se do dvou šancí dostal Kurka, ani jedna ale brankou neskončila. Branku jsme dali po přímém kopu Kořínka, jehož střelu tečoval jeden z hráčů soupeře," popsal průběh prvního poločasu čáslavský trenér Jakub Svoboda.