Ve dvacáté minutě zahrávali domácí po faulu ve vápně pokutový kop, míč si postavil Machů, který poslal svůj tým do vedení. Druhou branku přidali domácí ve dvaačtyřicáté minutě, když zakončil standardní situaci Borek. To byly jediné branky zápasu, ve druhém poločase ani jedna branka nepadla, domácí Horky nad Jizerou porazily Čáslav 2:0.

„Měli jsme docela dobrý vstup do zápasu, vytvořili jsme si dvě dobré příležitosti, jednou trefil Strnad tyč, pak se neprosadil Ronovský. Ve dvacáté minutě se soupeř poprvé dostal do našeho vápna, a hned z toho byla penalta po zbytečném zákroku našeho obránce. Do konce poločasu jsme se z toho nedokázali vzpamatovat, měli jsme jen jednu šanci, kterou jsme nevyužili. Druhou branku jsme inkasovali po standardní situaci,“ řekl k prvnímu poločasu trenér čáslavských fotbalistů Jakub Svoboda.

„Podle mě byl druhý poločas v naší režii, balon byl většinu času na polovině soupeře. Dostali jsme se do několika přečíslení a zajímavých příležitostí, ale nebyli jsme přesní a branku jsme nedali. Mrzí mě chyba, po které šli domácí do vedení, teď se musíme připravit na Trutnov. Chceme doma získat tři body, což se nám od srpna nepodařilo,“ doplnil čáslavský trenér své hodnocení.

Příští mistrovské utkání odehrají čáslavští fotbalisté na domácí půdě v neděli 27. října, soupeřem jim bude Trutnov, který se nachází na sedmém místě tabulky s osmnácti body. Případnou výhrou se Čáslavští mohou dostat právě na tuto cifru, momentálně jsou na devátém místě s patnácti body. Nejlepším střelcem Trutnova jsou dav hráči, Patrik Doubic a Vojtěch Valášek, kteří nastříleli každý čtyři branky. Nedělní utkání začíná ve 14:30.

Horky nad Jizerou – Čáslav 2:0 (20. Machů, 42. Borek)

Horky nad Jizerou: Durov – Mynář (89. Popovič), Borek, Machů, Baisa (60. Emelianov), Šťastný, Novák (73. Zikmnuda), Kasík, Slicho, Mbah (82. Tarasiuk), Krčmář. Trenér Martin Šimon.

Čáslav: Hartych – Para, Mráz, Richard, Hannich (46. Jelínek) – Čuchal, Mach (46. Váňa) – Strnad, Král (60. Trekoval), Kořínek – Ronovský. Trenér Jakub Svoboda.