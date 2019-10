„Od minulého utkání jsme udělali čtyři změny v základní sestavě, chvíli trvalo, než si hráči na jiné rozestavení a pozice zvykli. Během prvního poločasu jsme často ztráceli zbytečně balony, ale soupeře jsme do ničeho vážného nepustili. První branku jsme dali ze standardní situace, kterou zakončil Mráz, pak šel sám na brankáře Strnad, ale vracející se obránce mu v posledních okamžicích vypíchl balon. Dali jsme i druhou branku, ale kvůli postavení mimo hru nebyla uznána,“ řekl k prvnímu poločasu trenér čáslavských fotbalistů Jakub Svoboda.

„Ve druhé části utkání měli hosté jasnou příležitost, ale nás podržel brankář Hartych. Soupeř také nastřelil břevno po střele ze střední vzdálenosti a teči. Hráli jsme na rychlé brejky do otevřené obrany, ale srážela nás naše nepřesnost. Šest minut před koncem utkání soupeř vyrovnal z rohového kopu, když jsme nedostoupili hráče hostů. Téměř z rozehrávky jsme ale získali vedení zpět, když Para našel Vančuru, který vysunul Hannicha, kterému se podařilo obejít brankáře a zakončit do prázdné brány. je to šťastné vítězství, ale to se také počítá, kluci zaslouží pochvalu za obětavost a chuť po vítězství. Za tři body jsme rádi,“ doplnil čáslavský trenér své hodnocení.

Ve třináctém divizním kole čeká svěřence Jakuba Svobody utkání ve venkovním prostředí. Čáslavští vyrazí v sobotu 2. listopadu do Letohradu. Šestí Čáslavští mají na jedenáctý Letohrad náskok dvou bodů, pokud tedy Letohrad zvítězí, posune se před Čáslav. Utkání začíná v 14:00.

Čáslav – Trutnov 2:1 (16. Mráz, 85. Hannich – 84. Knap)

Čáslav: Hartych – Jelínek, Richard, Mráz, Para (89. Mach) – Strnad (73. Trekoval), Vančura, Petrů, Čuchal (59. Hannich) – Váňa (69. Kořínek), Ronovský (91. Král). Trenér Jakub Svoboda.

Trutnov: Šťastný – Turner, Makovský, Marks (57. Kejzlar), Knap, Holubec, Zieris, Valášek (76. Brejcha), Mařas, Doubic (79. Tobiáš), Zezula. Trenér Miloš Dvořák.