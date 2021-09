Kutná Hora – Velké Hamry 2:0

Nefiguroval v základní sestavě. Místo něj dostal na hrotu útoku příležitost Libor Křelina, který o víkendu vsítil tři góly za rezervu. Jenže ten se zranil a po půlhodině přišel na řadu. Vytáhlý forvard Kutné Hory Dalibor Cimr vlétl na hřiště a za pouhých osm minut vstřelil vítěznou branku. Domácí velice dobře bránili a čtvrt hodiny před koncem přidali druhou trefu. Zlaté tři body…

„V tomto zápase jsme se chtěli odrazit od kvalitní defenzivy. Věděli jsme, že soupeř má výborné standardní situace. Chtěli jsme se tomu vyhnout, nicméně prvních pětadvacet minut hosté kopali spoustu rohových kopů, které se nám podařilo poctivě odbránit. A čekali jsme na příležitost jít do rychlého protiútoku. Chvíli před poločasem jsme vstřelili první branku,“ vyprávěl po vítězném utkání trenér Kutné Hory Jan Holík. „Ve druhém poločase byl obraz hry podobný, soupeř byl kombinačně velmi dobrý, silný na míči a nekazil. My jsme byli poctiví při bránění a co si soupeř vytvořil, to neproměnil. My jsme pak přidali druhou branku a tím jsme utkání rozhodli. Jsou to poctivě odpracované body, kterých si moc ceníme,“ zaznělo z úst kutnohorského trenéra.

Branky: 41. Cimr, 76. Marek. Poločas: 1:0.

Sparta Kutná Hora: Malý – Wolf, Jeníček, Prokůpek (46. Saulich), Nekvinda, Marek, Křelina (33. Cimr), Veselý (90. Exner), Pleva (60. Tichý), Bílek, Piskač (60. Zelenka).