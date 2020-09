Kutnohoráci pokračují v mizerných výsledcích. Vždyť ve třech duelech sezony inkasovali šestnáct branek! „V posledních deseti minutách jsme za stavu tři-jedna dostali další tři góly,“ pokrčil rameny kutnohorský obránce v rekonvalescenci Bedřich Franc. „Oba týmy prostřídaly. U nás šel dolů Wolf a Cimr. Pak to tam začalo padat.“

O osudu utkání rozhodla už první půle, kterou Kutnohořané prohráli 1:3. „Prohrávali jsme nula-tři, poté Hradílek snížil. Druhý gól jsme dostali z vymyšlené malé domů. Navíc rozhodčí balon nasměroval nesmyslně na střed branky. Tato situace zřejmě rozhodla celé utkání,“ litoval Franc a dál hodnotil: „První půli byli domácí lepší na balonu. Po přestávce se hrál vyrovnaný fotbal, až na posledních deset minut, kdy jsme vypnuli.“

Výsledek 6:1 ale vypadá hrozivě. Navíc třetí prohra v řadě. „Určitě nás soupeř nepřejel tak, že by jejich hra odpovídala výsledku šest-jedna. Skóre vypadá hrozně, ale na hřišti to tak jednoznačné nebylo. My jsme znovu zkazili spousty balonů v přechodové fázi. Další vyložené šance jsme neměli, protože nás zklamala finální fáze. Nedokázali jsme pořádně zakončit nebo odcentrovat,“ uzavřel Bedřich Franc.

Vysoké Mýto – Kutná Hora 6:1 (3:1, 12., 22., 81. a 88. Hrubý, 34. Stránský, 85. Pekárek – 39. Hradílek). Rozhodčí: Fišer. Kutná Hora: Malý – Bílek, Saulich, Prokůpek, Nekvinda, Piskač, Wolf (70. Tichý), Marek, Šindelář (60. J. Kulhánek), Hradílek, Cimr (76. Kolůvek). Trenér Radek Kulhánek.