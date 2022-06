„Chtěli jsme se s divizí důstojně rozloučit, i když už jsme padali. Kvalita soupeře ale byla velká. Chtěli jsme hrát více defenzivně a držet co nejdéle čisté konto. Místo toho jsme ale dostali gól už v první minutě. To se těžko vstřebává, navíc domácí hráli s chutí a chtěli si poslední zápas také užít a udělat dobrý výsledek. Za osmnáct minut jsme dostali tři góly a vypadalo to na debakl,“ uvedl po posledním zápase sezony kutnohorský trenér Libor Tichý. „My jsme ale nepolevili a dohráli jsme utkání se vztyčenou hlavou. Měli jsme i nějaké náznaky šancí, ale chybělo lepší provedení koncovky. Mohli jsme se ještě dostat do zápasu, to se ale nepovedlo. Pak jsme prostřídali, aby si zahráli i ti, co tolik minut neměli,“ řekl Tichý.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Branky: 1. a 18. Žitka, 9. Šťovíček. Poločas: 3:0.

Sparta Kutná Hora: Vágner (64. Jeřábek) – Franc, Nekvinda, Pleva (58. Tichý), Veselý, Pilný, Wolf, Tulach, Marek (76. Zrůst), Prokůpek, Piskač (46. Exner).