Když v derby padají góly, je to to nejlepší, co se může stát. A v tom největším fotbalovém derby na okrese jich padlo celkem šest. Zajímavá podívaná ale neměla vítěze.

Bylo se na co dívat. Šance střídala šanci a oba brankáři museli být neustále ve střehu. Ataky bou protivníků byly často velice nebezpečné. Jako první se z branky radovali hosté ve 28. minutě, když se přesně trefil Čuchal. Chviličku na to přišla pro domácí komplikace, když musel kvůli zranění střídat stoper Franc. Jenže ještě do přestávky se podařilo kuthohorským fotbalistům vyrovnat. O to se postaral zkušený Wolf.

Hostující trenér Jakub Svoboda sáhl v poločase v hned k trojitému střídání. A jeho tým se dočkal druhé trefy. Znovu to byl Čuchal, kdo poslal své barvy do náskoku. Ze strany Sparta přišla rychlá odpověď. Mezi střelce se zapsal střídající Křelina.

Čáslavský Král přišel na hrací plochu v 78. minutě a už za pět minut si vysloužil uznání spoluhráčů – potřetí v zápase poslal hosty do vedení. To se ale nezamlouvalo dalšímu střídajícímu hráči, tentokrát na straně Kutné Hory. Tichý vsítil třetí gól domácím a stanovil tak konečný výsledek.

„V úvodu utkání jsme si vypracovali dvě šance, které jsme neproměnili. Také střely Veselého a Hradílka těsně minuly bránu nebo dobře zasáhl Vyhnánek. Dostali jsme se do gólové nevýhody, kdy jsme nedohráli situaci a byli jsme nedůrazní. Vyrovnání přišlo po rohovém kopu, kdy se trefil Wolf. Myslím si, že to bylo zasloužené, ale v prvním poločase jsme měli vytěžit daleko více. Jedna vstřelená branka byla málo. Ve druhém poločase byla Čáslav lepší a dvakrát se dostala do jednogólového vedení, které jsme díky vůli vždy dokázali stáhnout. Je to asi spravedlivý výsledek, šance byly na obou stranách,“ komentoval derby kutnohorský trenér Jan Holík.

„Opět nám při derby vůbec nevyšel první poločas,“ začal hodnotit zápas trenér Čáslavi Jakub Svoboda. „Nevím, čím to je,“přiznal a pokračoval: „Opět jsme museli o poločasové přestávce zvyšovat hlas. Byť jsme se v prvním poločase dostali do vedení, tak domácí byli nebezpečnější, hladovější. Nakonec nás v závěru prvního poločasu potrestali po rohovém kopu. Od pětapadesáté minuty jsme diktovali tempo hry. Byli jsme na míči. Soupeře zatlačili. Domácí se uchýlili jen k dlouhým nákopům a čekali na standardní situace. Bohužel jsme měli obrovské problémy v bránění těchto dvou věcí, a tak domácí pokaždé dokázali srovnat skóre.“



Jakub Svoboda se nemůže smířit s trojím vyrovnáním domácích. „Mrzí mě fakt, že jsme nedokázali zápas dovést k zisku tří bodů, když jsme v utkání třikrát vedli. Navíc jsme ve druhém poločase trefili tyč a zazdili dvě další stoprocentní příležitosti. Tu poslední měl za stavu tři tři Chábera, který ve vyložené šanci mířil mimo. Když ale prospíme úvodní poločas, k tomu přidáme nekvalitní obrannou hru, tak po zásluze nemůžeme myslet na tři body. Fotbal je v tomto ohledu spravedlivý,“ uzavřel své hodnocení.

Kutná Hora – Čáslav 3:3 (1:1)

Branky: 43. Wolf, 77. Křelina, 85. Tichý – 28. a 71. Čuchal, 83. Král. Rozhodčí: Erlebach. ŽK: 4:3. Diváci: 300.

Sparta Kutná Hora: Malý – Wolf, Saulich, Franc (31. Jeníček), Nekvinda, Marek, Hradílek (78. Tichý), Cimr (70. Křelina), Veselý, Zelenka (78. Pleva), Bílek.

FK Čáslav: Vyhnánek – Richard, Mach, Vančura, Čuchal (78. Král), Hejný, Mráz, Ronovský (46. Petrů), Slavík, Strnad (46. Chábera), Bašek (46. Schovanec).