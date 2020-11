Kapitán Čáslavi Kamil Petrů je ale skeptický: „Jsem pesimista. Nevěřím, že se na konci ledna začne hrát. Myslím, že to vláda nepovolí. Na druhou stranu, pokud by se na konci ledna opravdu začalo, nebyl bych z toho úplně šťastný.“

Petrů narážel hlavně na fakt, že se od polovina října nekoplo do balonu. „Většina týmů začne s přípravou začátkem ledna, což by znamenalo pouhé tři týdny na přípravu. To je málo!“ zdůraznil kapitán Čáslavi a dodal: „Ale je pravda, že všechny týmy na tom budou úplně stejně.“

Kutnohorák Bedřich Franc neví, co od restartu divize čekat: „Těžko říct, jak vše bude probíhat. Přípravy začínaly vždy na začátku nebo v půlce ledna. Zápasy by tedy měly být místo tradiční zimní přípravy. Uvidíme, jaké bude počasí a jak na tom budou kluby s umělými trávami. Ne každý ji má k dispozici.“

V tomto směru má Čáslav i Kutná Hora výhodu. Oba celky umělou trávu vlastní. Nicméně další věcí je fotbalová stránka. Samotný hráč zažije zcela něco nového. V zimním období bude muset podávat stoprocentní výkony jako na jaře v ostrém utkání o body. „Dovedu si to představit, ale záleží, jak si to každý hráč nastaví v hlavě a jak k zápasu přistoupí,“ tvrdil Franc. „Nelze to brát jako zimní přípravné zápasy, což bude trochu jiné i specifické. Hrát se bude na umělkách, možná i lehce na sněhu. Do toho zima. Každý se s tím musí poprat.“

Čáslavský středopolař si takové zápasy nedovede představit. Nikdy nemusel hrát v zimě o body. „Umělé povrchy, na kterých se bude muset hrát, jsou specifické,“ usmíval se Petrů a k prvnímu možnému zápasu mezi Kutnou Horou a Čáslaví dodal: „Věřím, že utkání zvládneme a potvrdíme roli favorita.“

„Zrovna derby s Čáslaví hrajeme několikrát do roka. Už mi to ani jako derby nepřijde, ztrácí to rivalitu, ale nakonec stejně v tom zápase to bude jiné. Každý se více připraví a natěší,“ konstatoval Bedřich Franc. Že se jedná hned o restart soutěže hráč Sparty nijak extra nevnímá: „Zřejmě to bude jako každý jiný zápas.“

Divize se má podle nového plánu dohrát do konce června. „Zatím těžko predikovat. Uvidíme po restartu, zda nepřijdou další opaření. Bude záležet, kolik u nás bude pozitivně testovaných,“ uvědomoval si Franc, který se po zranění zánártní kůstky cítí dobře: „Běhat mohu bez omezení. Doufám, že nastoupím. Jsem zvědavý, jak se noha bude chovat při kopu do balonu a při jiné zátěži na umělé trávě.“