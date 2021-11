Nedohraná loňská sezona by se z pohledu Benátek dala rozdělit na dvě naprosto rozdílné části. Doma tým šlapal a Kosmonosům nasázel dokonce sedm branek, venku ale zvítězil jen jedinkrát a jinak schytával vysoké příděly. Výsledkem bylo po osmém kole 13 bodů, šesté místo a skóre 23:17. „Domácí zápasy jsme zvládali s přehledem, ale ven jsme jezdili v podstatě na výlety,“ vzpomíná zkušený brankář Radim Straka.

Ten je se svým týmem po letošním podzimu zdánlivě na stejném místě. Benátky jsou opět šesté, na třetí Velké Hamry ale ztrácí pouze tři body. V patnácti zápasech navíc inkasovaly jen čtrnáct branek, což je druhé nejnižší číslo v soutěži. Méně gólů dostalo už jen Vysoké Mýto. „Defenziva celého mančaftu šlape. Přišli na tuhle soutěž nadstandardní hráči jako Glöckner a Kopa, což je znát. V některých zápasech jsme ale samozřejmě měli štěstí. Třeba doma s Kolínem byla remíza asi nezasloužená,“ vypráví skromně Straka.

Mužstvo nicméně narazilo na další problém, kterým je slabá produktivita. Benátky dosud nastřílely jen dvacet osm branek a mají jasno, na čem musí před jarem zapracovat. „Ideální by bylo najít střelce, protože u nás v týmu je to rozdělné na víc hráčů. Je těžké v téhle soutěži vyhrávat na jeden gól,“ říká Straka, který si v minulosti zachytal i první ligu za Bohemians. Teď ho mrzí zejména několik zbytečných remíz z podzimu. Benátky totiž odcházely hned ze sedmi zápasů se svým sokem smírně. Žádný jiný tým v soutěži tolikrát neremizoval.

„Pracujeme dobře dozadu, nedostáváme góly, což je pěkné, ale body nám chybí. Kdybychom venku třikrát dostali tři góly místo 1:1, ale pak doma třikrát vyhráli, tak je bodů víc,“ podotýká týmově Straka, který odchytal všechny podzimní zápasy svého týmu a i v pětačtyřiceti letech podává stále skvělé výkony.

„Pořád mě to baví, takže jsem byl rád, že jsem od Benátek před třemi lety dostal nabídku. Doufám, že až nastane doba, kdy na tuhle soutěž nebudu mít, tak to poznám. Když budu zdravý a bude mě to bavit, tak třeba půjdu chytat na nižší úroveň. Ten čas ale ještě nenastal,“ říká zkušený brankář a pomýšlí na lepší umístění po jarní části.

„Předsezonní plány byly trochu jiné. Vedení chtělo, abychom čeřili vodu na postupových místech. Kolín a Vysoké Mýto tuhle soutěž kvalitou převyšují, ale třetí místo bylo hratelné. Zbytečně jsme poztráceli strašně moc bodů hlavně doma. Postup jsme rozhodně jako cíl nevyhlásili, ale vedení je ambiciózní, což je dobře, protože je na nás vyvíjený tlak,“ dodává.