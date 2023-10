Už body hodně potřebovali, když je nesbírají u soupeře. Jenže tentokrát nebodovali ani doma a to je problém. Fotbalisté Čáslavi nestačili v domácím prostředí na Slavii Hradec Králové, které podlehli o dvě branky. Hosté vedli už v poločase dva nula, když skórovali už po deseti minutách hry a pak si dal čáslavský Peca vlastní gól. Čtvrt hodiny před koncem snížil Ronovský. Jenže hosté v první minutě nastavení svou divizní výhru pojistili.

Z fotbalového utkání prvního kola MOL cupu Čáslav - Admira Praha (1:2 pp) | Foto: Deník/Michal Bílek

Čáslav – Slavia Hradec Králové 1:3

„Hrálo se nepohledné utkání, kdy hlavně v prvním poločase chyběly gólové šance na obou stranách. My jsme opět trestuhodně darovali soupeři dva góly jako na zlatém podnose. To se pořád opakuje, i když vyměníme polovinu sestavy. A východisko se z toho hledá těžko, povzdechl si trenér čáslavského mužstva Jakub Svoboda. „První branku jsme dostali z našeho přečíslení, kdy jsme chybovali a soupeř šel do brejku. A pak jsme si dali vlastence. Hosté pozorně bránili a my jsme ani nevystřelili na bránu. Hosté také ne, ale vedli o dvě branky. Po změně stran se obraz hry nezměnil, zase jsme neměli šance. Pak se přece jen prosadil po skrumáži Ronovský a vykřesal naději. To byla ale z naší strany všechno, závěr byl křečovitý a hosté nás v nastavení ještě jednou potrestali,“ hodnotil utkání Svoboda. „Opět to byla laciná prohra, což se nám stále opakuje,“ dodal kouč poražených.

Branky: 76. Ronovský – 10. Novotný, 30. vlastní Peca, 90+1. Řezáč. Poločas: 0:2.

Čáslav: Vyhnánek – Junek, Čuchal, Ronovský, Ráliš, Petrů, Chábera, Štichauer (46. Hannich), Hajník, Peca (59. Kraj), Slavík.