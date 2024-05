Benešov – Čáslav 1:4

„V prvním poločase jsme byli efektivní, dobře jsme dohrávali situace. Vedli jsme do přestávky tři jedna, čímž jsme domácí zaskočili,“ uvedl po utkání trenér čáslavského mužstva Roman Kučera. „Klíčový moment byl v padesáté druhé minutě, kdy domácí kopali pokutový kop, ale Usenko jej chytil. Od té doby jsme měli hru pod kontrolou, soupeře jsme přehrávali a přidali jsme čtvrtý gól,“ pokračoval Kučera. „Výsledek je lepší než předvedená hra. Byli jsme efektivní a máme se o co opřít do dalších zápasů,“ řekl kouč vítězného celku.

Čáslav má momentálně dvacet sedm bodů, ale stále nemá vyhráno a o záchranu musí bojovat ještě v dalších zápasech. „Stále je to málo. Ale jedeme dál, musíme hrát a bojovat dál. Teď se musíme soustředit na další utkání, abychom naplnili svoje předsezonní prognózy,“ dodal Roman Kučera.

Branky: 18. Hampl – 12. Kraj, 30. Turyna, 36. Konyvka, 76. Chábera. Poločas: 1:3.

Čáslav: Usenko – Vencl, Konyvka, Kučera (83. Záruba), Hanč, Chábera (79. Peterka), Nešpor, Turyna (61. Hejný), Slavík, Kraj (83. Bašek), Junek.