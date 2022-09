„Domácí vyhráli zaslouženě,“ přiznal trenér hostujícího celku Jakub Svoboda. V prvním poločase nás Liberec zatlačil do hlubokého bloku a my jsme přežili několik jeho situací. Za stavu nula nula těsně vedle mířil Vančura a po něm Vilím. Nic dalšího jsme už ale neměli. Když už to vypadalo, že první půle skončí bez branek, tak nám propadl míč a domácí šli do vedení. Aby toho nebylo málo, přidali hned druhý gól. V současné době se pereme se špatným psychickým stavem hráčů, takže se nám ve druhém poločase nepracovalo dobře,“ pokračoval Svoboda. Udělali jsme změny v sestavě i rozestavení, t přineslo efekt asi na patnáct minut. Definitivně rozhodla hrubka stopera, který domácím namazal na tři nula. V našem mentálním mentálním rozpoložení jsme už nemohli nic dělat. Navíc domácí nám nic nedarovali do poslední minuty,“ uvedl čáslavský kouč. „Musíme to přijmout a do dalšího zápasu zapracovat hlavně na psychice hráčů,“ má jasno Svoboda.

Video, foto: Urvané body Polabanu, Hlízovští nevěří, co dokázali zahodit

Branky: 41. a 45. Polyák, 60. Kytka, 71. Varfolomieiev, 74. Kranthove. Poločas: 2:0.

Čáslav: Vyhnánek – Vančura (46. Dudla), Mráz, Ronovský, Vocel (78. Gonda), Hajník, Konyvka (78. Dastych), Schovanec, Bašek (46. Špičák), Vilím (60. Hejný), Slavík.