Už musí být rádi, že podzimní část sezony skončila, kalich hořkosti si vypili v posledním zápase letošního roku až do dna. Divizní fotbalisté Čáslavi vedli v poločase nad celkem Spoje Praha 2:1, nakonec zůstali opět bez bodu. Hosté dali rozhodující třetí gól čtyři minuty před koncem. Čáslav prohrála dvanáct utkání z patnácti a je s pouhými sedmi body předposlední. Horší je už jen Letohrad, který má pět bodů. Po zápase skončil trenér Petr Janda.

Čáslav – Spoje Praha 2:3

„Bylo to vlastně takové vyvrcholení podzimu. V poločase jsme vedli, i když jsme byli o něco horší. Ale dobrých střeleckých pozic jsme měli stejně jako soupeř. Hlavně po brejcích. Měli jsme super výchozí pozici, ale hned po poločase jsme dostali zbytečný gól. I za stavu dva dva jsme měli nějaké vyložené šance. Ty Štichauera a Ronovského po gólu volaly, takové příležitosti musíme proměňovat. Měli jsme ve druhé půli několik situací, ale špatně jsme je řešili. Odehráli jsme utkání jako celý podzim, tohle byla poslední kapka,“ uvedl čáslavský trenér Petr Janda, který u týmu jako kouč končí. „Oznámil jsem to hráčům, bylo to jen dočasné řešení,“ dodal Janda.

Branky: 15. Štichauer (z PK), 41. Slavík – 29. Madej, 47. Baisa, 86. Tokar. Poločas: 2:1.

Čáslav: Vyhnánek – Hajník, Mráz, Petrů, Peca (73. Mach), Junek, Kraj (58. Vilím), Čuchal (85. Marek), Slavík (73. Hannich), Štichauer, Ronovský (73. Bašek).