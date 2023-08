Domácí premiéru si představovali jinak. Divizní fotbalisté Čáslavi na svém stadionu nestačili na Nový Bydžov, který domácímu celku nasázel tři branky. Čáslav se neprosadila ani jednou. Ve dvou utkáních tak dostala už šest gólů, mužstvo trenéra Svobody provázejí na startu sezony velké chyby.

Z fotbalového utkání prvního kola MOL cupu Čáslav - Admira Praha (1:2 pp) | Foto: Deník/Michal Bílek

Čáslav – Nový Bydžov 0:3

„Komplikace nastala už před zápasem, kdy se při rozcvičce zranil Petrů a museli jsme přeskupit zadní řady na dvou postech. To ale s výsledkem nemělo nic společného,“ načal hodnocení utkání čáslavský trenér Jakub Svoboda. „My jsme byli více na míči, ale soupeř čekal na chyby a spoléhal na brejky. Do desáté minuty jsme měli dvě šance, kdy jsme jednou trefili tyč, ale pak jsme vyrobili hrubici a hosté dali z brejku první branku. Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil. My jsme dobývali bránu soupeře, ale bez efektu, pořádně jsme branku neohrozili. Následovala hrubice našeho stopera při rozehrávce a bylo to dva nula. Šanci měl poté Hannich, ale přestřelil. V závěru přišla další chyba krajního obránce v rozehrávce a soupeř udeřil z dalšího brejku. Pak to byla křeč, hosté šli ještě dvakrát sami na bránu,“ popsal zásadní momenty utkání Svoboda. „Z naší strany to byl bezkrevný výkon bez emocí. Sehráli jsme hodně nepovedený zápas, jim vyšla taktika,“ přidal kouč Čáslavi.

Ta inkasovala ve dvou zápasech už šest gólů. „Všechny tyto branky jsme soupeřům darovali obrovskými chybami,“ ulevil si Svoboda.

Branky: 45. Blažek, 61. Voldán, 78. Marek. Poločas: 0:1.

Čáslav: Vyhnánek – Junek (83. Mach), Kraj (83. Havelka), Mráz, Ronovský (46. Chábera), Ráliš, Konyvka (66. Čuchal), Štichauer, Hajník, Peca (46. Bašek), Hannich.