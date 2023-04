Zažili velké zklamání. Rezerva libereckého Slovanu je lídrem divizní tabulky skupiny C, fotbalisté Čáslavi, kteří hrají o záchranu v soutěži, ji ale hodně na svém stadionu potrápili. Bezbrankový stav drželi domácí borci až do 83. minuty. Pak rozhodl hostující Winkler a Čáslavi zbyly oči pro pláč.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Benátky nad Jizerou | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Čáslav – Liberec B 0:1

„Byl to nejkvalitnější soupeř, se kterým jsme se v divizi zatím potkali. Hosté mají mladé, běhavé a technicky vyspělé hráče a v prvním poločase potvrzovali svoji kvalitu. My jsme měli nějaký taktický cíl, který se nám dařilo plnit po celý zápas, jen za to nebyli hráči odměněni,“ litoval Jakub Svoboda, trenér Čáslavi. „Patnáct minut nás soupeř nepustil za polovinu, dvakrát nás podržel gólman Vyhnánek. Poté jsme se dostali více do zápasu a měli jsme nějaké brejky,“ popsal první půli Svoboda. „Hosté měli dobrý i nástup do druhého poločasu, jednou nás podržel Vyhnánek a ještě tam měli jednu střelu. Asi od sedmdesáté minuty jsme začali soupeře hodně zlobit a měli jsme sérii standardních situací a rohů. Mráz minul dvakrát jen těsně, Schovancovu šanci vytáhl gólman. Když už to vypadalo, že bychom mohli překlopit utkání na svoji stranu, prošel nám míč středem hřiště a zpětnou přihrávku hostující hráč proměnil v gól. Všechny síly jsme vrhli do útoku, dostali jsme se tam dlouhými nákopy, jednou vznikla v šestnáctce trma vrma, ale nebylo nám přáno. Je to zklamání, že nemáme body, i když by to byly plusové body. Ale bohužel,“ mrzelo kouče Jakuba Svobodu.

Branky: 83. Winkler. Poločas: 0:0.

Čáslav: Vyhnánek – Schovanec (87. Ronovský), Vančura, Hejný, Mráz, Chábera (79. Mach), Konyvka, Hajník, Peca, Vilím (87. Bašek), Slavík (90. Dudla).