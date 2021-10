Horky – Čáslav 3:2

Už v prvním poločase padly čtyři branky. Třikrát byli úspěšní domácí fotbalisté. Skóre otevřel Bakayoko, na jeho zásah rychle zareagoval Hejný. Po půl hodině hry byl stav nerozhodný. Ovšem závěr úvodní pětačtyřicetiminutovky patřil Horkám, které daly ještě dva góly. Yaroshenko a Horák rozesmutněli Čáslav. Hosté se ve druhém poločase snažili o vyrovnání, na něj ale nedosáhli. Ronovský snížil, další branka už ale nepadla.

„Porážku beru na sebe, jelikož se mi znovu nepodařilo trefit optimální základní sestavu. Již po několikáté jsme museli v poločase sáhnout k vícečetnému střídání, které diametrálně změní náš projev,“ uvedl na po utkání na webu čáslavského klubu trenér Čáslavi Jakub Svoboda.

Úvodní branku zápasu vstřelili domácí poté, co brankář Vyhnánek podstoupil souboj o míč s domácím útočníkem, po kterém zůstal Vyhnánek ležet a domácí hráč uklidil balón do sítě. „Reagovali jsme standardní situací, kdy se prosadil Hejný. Ovšem poslední dobou krátce po vstřelené brance inkasujeme, nyní dokonce do poločasu dvakrát,“ kroutil hlavou Svoboda. „Druhou branku jsme inkasovali po několika prohraných osobních soubojích na hranici vápna a následnému prostrčení míče mezi naše obránce. Při třetí jsme opět vyklidili prostor velkého vápna a domácí se trefili střelou, kdy se balón odrazil ještě od tyče,“ rekapituloval Svoboda.

„Ve druhém poločase jsme chtěli hru ještě zjednodušit. Poměrně brzy jsme dokázali pěknou křižnou střelou Ronovského snížit. Ovšem další naše snažení k brance nevedlo. Ve skrumážích se k nám míč neodrazil. Největší šanci na srovnání měl deset minut před koncem po Cháberově přihrávce Král. Střílel z prostoru mezi malým vápnem a penaltou. Sražený míč pak ještě z bezprostřední blízkosti usměrňoval Ronovský, ovšem našel jen ruce domácího brankáře,“ sdělil Jakub Svoboda.

„Za laxní výkon v prvním poločase jsme si body nezasloužili. Domácí hráli s chutí a nasazením, což na náš profesorský styl hry v prvním poločase stačilo. Bohužel, toto zaváhání musíme napravit v domácím zápase s Trutnovem,“ uvedl trenér Čáslavi.

V 53. minutě vystřídal zraněného Richarda teprve devatenáctiletý František Konyvka, který prozatím působil v čáslavské juniorce. „Hráče rezervy pravidelně sledujeme. Fanda byl s námi již na dvou utkáních, do hry se nedostal. Tentokrát dostal šanci a zahrál velmi dobře,“ konstatoval Svoboda a navázal: „Věřím, že jeho start nebude posledním a bude jak motivací pro něj, tak pro ostatní nadějné hráče z juniorky a našeho dorostu,“ uzavřel Jakub Svoboda.

Branky: 23. Bakayoko, 35. Yaroshenko, 43. Horák – 29. Hejný, 62. Ronovský. Poločas: 3:1.

FK Čáslav: Vyhnánek – Richard (53. Konyvka), Mach (85. Kopp), Vančura (46. Ronovský), Hejný, Mráz, Petrů (46. Král), Slavík, Chábera, Schovanec (46. Bašek), Hannich.