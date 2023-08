O týden opožděná premiéra se divizním fotbalistům Čáslavi nepovedla podle jejich představ. Ve svém úvodním utkání sezony prohráli o gól na půdě rezervy Chrudimi. A to se jim podařilo sedm minut před koncem srovnat. Jenže domácí udeřili potřetí o dvě minuty později a hosté už čas na další branku neměli.

Z fotbalového utkání prvního kola MOL cupu Čáslav - Admira Praha (1:2 pp) | Foto: Deník/Michal Bílek

Chrudim B – Čáslav 3:2

„Je to pro mě obrovské zklamání,“ ulevil si po utkání čáslavský kormidelník Jakub Svoboda. „Chtěli jsme konečně vyhrát venku. Domácí čekali, s čím na ně nastoupíme. My jsme tvořili hru a měli jsme spousty zajímavých situací. Jenže jsme nic nedokázali dostat do brány. Měli jsme čtyři nebo pět velice zajímavých situací před bránou soupeře. Nepřálo nám štěstí,“ podotkl Svoboda. „Na začátku jsme to hrozně otevřeli a ve druhé minutě jsme dostali první branku. O minutu později jsme soupeři namazali, ale Vyhnánek nás podržel. Z toho jsme se oklepali a byli jsme dominantnější, ale v poločase jsme prohrávali. Udělali jsme nějaké změny, abychom podpořili ofenzivu, ovšem nemělo to takový efekt a byli jsme už méně aktivní. Srovnali jsme, jenže pak jsme zase dostali naivní gól. Ke konci se nám podařilo vyrovnat podruhé, ovšem o chvíli později jsme neuhlídali standardku a bylo rozhodnuto. Už jsme pak neměli čas se stavem něco udělat,“ vyprávěl kouč poražených. „Jsem hodně zklamaný, dvakrát jsme neuhlídali standardku a to rozhodlo. Možná jsme byli lepší, ale zase nemáme žádný bod,“ dodal Jakub Svoboda.

Branky: 2. Látal, 68. a 85. Hájek – 53. Hannich, 83. Chábera. Poločas: 1:0.

Čáslav: Vyhnánek – Hajník, Mráz, Petrů (81. Peca), Mach (46. Konyvka), Junek, Ráliš, Hannich (66. Chábera), Kraj, Ronovský (74. Čuchal), Bašek (46. Štichauer).