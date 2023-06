Divizním sestupujícím je Čáslav. Kouč Svoboda ale věří, to tak nebude

Byl to boj o všechno. Divizní fotbalisté Čáslavi potřebovali nutně zvítězit na půdě druhého Ústí nad Orlicí, navíc vyšším rozdílem, aby měli jistotu záchrany. To se ale nepovedlo, u favorita padli tříbrankovým rozdílem, v divizní skupině C skončili na třinácté pozici, která znamená aktuálně pád do nižší soutěže. Ve třech divizních skupinách měli na třináctém místě nejméně bodů.