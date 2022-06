Divoká přestřelka nabídla osm branek, Čáslav brala v derniéře bod

„Sice jsme rychle vedli, ale do utkání jsme nevstoupili dobře. Domácí jednoznačně dominovali a měli tři nebo čtyři velké šance. Po půlhodině hry jsme měli velkou šanci i my. Už jsme si mysleli, že tlak v prvním poločase přežijeme, ale těsně před pauzou jsme dostali branku,“ hodnotil první poločas čáslavský kormidelník Jakub Svoboda. „Také do druhé půle jsme vstoupili špatně, dostali jsme rychlý gól a pak jsme prohrávali o dvě branky. O snížení se postaral Hannich, který se však při svém gólu zranil. Uvidíme až podle dalšího vyšetření, jak to bude vážné. Domácí pak z ojedinělého brejku zase udeřili a opět to bylo o dva góly. Nakonec jsme našli poslední zbytky sil a povedlo se nám vyrovnat. Všechny síly jsme vrhli do útoku, chtěli jsme vyhrát. Ale do otevřené obrany nám vnikl soupeř a mohli jsme inkasovat. Pak jsme ještě měli šanci my. Nakonec zápas skončil nerozhodně,“ vyprávěl kouč Svoboda.

Defenzivní záměr Kutné Hoře nevyšel. Hotovo bylo za osmnáct minut

Branky: 44. Fabián, 46. Kohout, 61. a 72. Mulligan – 4. a 83. z PK Vančura, 65. Hannich, 74. Vilím. Poločas: 1:1.

FK Čáslav: Barták – Vančura, Čuchal (87. Fišr), Ronovský, Petrů (87. Kubín), Konyvka (79. Dastych), Schovanec, Hannich (66. Chábera), Bašek, Vilím, Slavík (46. Strnad).