Hodně důležité tři body pro Čáslav, která díky tomu stále živí naději na záchranu. V domácím prostředí vyhrála nad Novým Bydžovem, který hrál od 68. minuty bez vyloučeného Trejbala. Zápas rozhodli čáslavští obránci, kteří se podíleli na všech gólech.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Benátky nad Jizerou | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Čáslav – Nový Bydžov 3:1

„Tři body jsou skvělé a došli jsme k nim i po relativně dobrém výkonu,“ hlesl po zápase čáslavský kormidelník Jakub Svoboda. „Měli jsme dobrý začátek, který jsme však zazdili chybou a hosté šli do vedení. Chvíli jsme byli opaření, pak se k nám přiklonilo štěstíčko, když zvonila tyč naší brány. Pomáhali jsme si dlouhými nákopy na vysokého útočníka, nakonec dal Hajník krásný gól zpoza vápna. Druhý gól jsme přidali po autovém vhazování. Ve druhém poločase jsme chtěli udržet tempo hry a co nejrychleji rozhodnout. Ronovský ale ve výborné pozici mířil do gólmana. Ten mohl dát tři góly, ale nebylo mu přáno. My jsme měli dvě slibné šance, hosté jednu, kdy nás podržel Vyhnánek v bráně. Třetí branku přidal Mráz po standardní situaci. To nás trochu uklidnilo, přesto jsem se až do konce o výsledek obával. Zápas nám udělali obránci, za což jsem rád. Dotáhli jsme se na Brandýs, se kterým máme lepší vzájemný zápas a dál jsme ve hře,“ popsal utkání čáslavský kouč.

Branky: 35. Hajník, 44. Peca, 64. Mráz – 12. Blažek. ČK: 68. Trejbal (NB). Poločas: 2:1.

Čáslav: Vyhnánek – Vančura, Hejný, Mráz, Ronovský, Petrů, Chábera, Peca, Hajník, Bašek, Slavík.