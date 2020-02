Kutná Hora měla pomalý rozjezd. Zhruba čtvrt hodiny se hledala, něž chytla správné tempo. „V dalších minutách přišlo pár ostřejších zákroků, které jsme ustáli, a naopak soupeř se začal dohadovat s rozhodčím. V tomto momentu jsme se semkli a začali hrát svou hru, kterou se chceme prezentovat,“ líčil jeden z lídrů kabiny Marek Wolf.

Sparta začala vysoko presovat a držela Heřmanův Městec daleko od své branky. První gól vstřelil Hradílek, když se Spartě podařilo po autu vykombinovat situaci a Bílek přesně zacentroval na hlavu spoluhráče. „Gól nám pomohl a pokračovali jsme ve stejném tempu. Zápas jsme měli zcela pod kontrolou,“ pochvaloval si Wolf. Před přestávkou skórovali Kutnohorští ještě jednou. Po dalším centru z pravé strany se na zadní tyči prosadil Šindelář – 2:0.

Podle Wolfa snesl první poločas vyšší měřítko: „I přes to, že jsme byli po náročném soustředění. Do druhé půle jsme změnili sestavu, abychom dokázali dostat herní vytížení mezi všechny hráče. Změny ale proběhly na obou stranách. I tak jsme celý zápas zvládli a přidali jsme třetí gól.“ O ten se postaral po centru Kolůvka Hradílek, který procpal míč mezi nohy brankáře.

Soustředění se Spartě povedlo. „Všichni jsme ho poctivě odmakali. Plnili jsme, co jsme měli a také jsem rád, že jsme dokázali proti Heřmanově Městci vyhrát. I když soupeř rozhodně nebyl jednoduchý,“ upozornil středopolař Marek Wolf. A co bylo na soustředění nejtěžší? „Šlo už o herní soustředění. Trénovali jsme čtyřikrát denně – ráno výběh, dopoledne hřiště, odpoledne také a navečer posilovna. Herní tréninky byly náročné, zátěžové hry byly velký fofr. Už mám pocit, že jsem na to starý,“ usmíval se Kutnohorák.

K týmu se nově připojil Matěj Zelenka z Kolína. „Zatím jen lehce trénuje po operaci kolene. Měl artroskopii. Ještě s námi byl dorostenec Pleva. Ten se jeví velice dobře,“ dodal Marek Wolf.

V sobotu přivítá Kutná Hora na své umělé trávě Český Brod. Duel začne v 10 hodin.

Kutná Hora – Heřmanův Městec 3:0 (2:0, Hradílek 2, Šindelář). Kutná Hora: Malý (46. Jeřábek) - Saulich, Bílek, Franc, Pleva – Nekvinda – Vlášek, Piskač, Šindelář – Wolf - Hradílek. Střídali: J. Kulhánek, Kolůvek, Exner, Puchoň. Trenér Radek Kulhánek.