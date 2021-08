Domácímu týmu nevyšla úvodní desetiminutovka. Hosté zaskočili Čáslav pohybem a aktivitou. „Úvodní minuty nám hrubě nevyšly. Hráči byli zbytečně nervózní, kupili triviální chyby,“ řekl trenér Čáslavi Jakub Svoboda a navázal: „Mrzí mě to, chtěli jsme se na domácím hřišti prezentovat trošku jinak a určovat tempo hry. Bohužel jsme sklouzli k soubojovému fotbalu, nakopávaným míčům, chyběl nám postupný útok."

Čáslav si ale i tak v prvním poločase vytvořila několik příležitostí ke skórování. Dvakrát pálil v dobré pozici nad Ronovský, po dlouhém autu zakončoval z velmi nadějné pozice Hannich. Domácí příznivce se branek dočkali. Nejprve se ve 13. minutě po pěkné kombinační akci a centru Hannicha do míče v akrobatické pozici opřel Ronovský – 1:0. O pár minut další centr Hannicha napálil z první nádhernou dělovkou do sítě Slavík – 2:0. „Dali jsme krásné branky. Na druhé straně měli i hosté příležitosti ke skórování. Dvakrát nás v prvním poločase podržel brankář Vyhnánek,“ řekl Svoboda.

„I když se nám vstup do druhého poločasu povedl, šanci na skórování měl znovu Ronovský, gólmana ale nepropálil. Paradoxně jsme inkasovali, když střelu před Vyhnánkem tečoval ještě Petrů,“ popisoval trenér Čáslavi. Domácí šli do dvoubrankového trháku v 65. minutě. Nakrátko rozehraný rohový kop zakroutil Vančura na hlavu Richarda, který trknul míč do horního rohu Brožkovy branky – 3:1. Hosté se ještě jednou nadechli. V 77. minutě se po rohovém kopu prosadil hostující matador Macháček.

„Závěr zápasu byl zbytečně hektický. Navíc v posledním okamžiku zápasu za naši obranu propadl míč, Petrů fauloval na hranici šestnáctky a hosté dostali výhodu přímého kopu. Naštěstí míč neproletěl skrz zeď a mohli jsme slavit,“ oddychl si Jakub Svoboda.

„Jsme rádi za vítězství a zisk tří bodů. Kluci opět nechali na hřišti všechno a byli odměněni. Naše hra má stále spoustu nedostatků, je pořád na čem pracovat,“ řekl Svoboda a doplnil: „Diváci nám vytvořili pěknou atmosféru, zápas i díky nim postupně gradoval. Jsem rád, že přišli v hojném počtu a kluky povzbuzovali až do závěrečného hvizdu,“ uzavřel.

