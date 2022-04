Aprílové počasí, kdy sluneční paprsky střídala sněhová vánice, se tentokrát podepsalo na slabé návštěvě utkání. Sto dvacet diváků v prvním poločase sledovalo území převahu hostí, kteří se v první pětačtyřiceti minutovce dostali ke čtyřem střelám zpoza vápna. Nic víc hostům ale pozorná obrana Čáslavi nedovolila. Domácí při zakládání akcí brzdily technické chyby, řada míčů končila zbytečně v zámezí. Domácí se k ohrožení hostující branky dostali po půlhodině hry, kdy Vančurův centr z přímého kopu proskákal těsně vedle Klementovy branky.

Čáslav vstoupila do druhého poločasu aktivněji. Po deseti minutách hry našel Slavík Ronovského. Ten se obtočil kolem svého strážce, nicméně střelu nasměroval pouze do náručí brankáře Klementa. V 65. minutě přišla vyložená šance domácího týmu. Hejný přistrčil míč Hannichovi, na jehož centr si na malém vápně naskočil Ronovský, hlavičkoval ovšem nad.

Snahu Čáslavi o vedoucí gól otupil Vančura, který po zaváhání při rozehrávce hasil nastalou situaci za cenu žluté karty a putoval předčasně do šaten. I tak mohla Čáslav převážit misky vah na svou stranu. V 86. minutě přetažený centr Baška vracel hlavou Strnad na Hejného, který z bezprostřední blízkosti usměrnil míč těsně vedle branku hostí. Domácí pozorně bránili. I tak ale hosté ve čtvrté minutě nastavení zahrozili, když si propadlý míč za obranou našel Krejčík. Jeho branka však nebyla uznána pro postavení mimo hru, a tak si oba celky připsaly bod do tabulky za bezbrankovou remízu.

„V prvním poločase jsme tahali za kratší konec. Soupeř lépe kombinoval, byl důraznější v osobních soubojích. My jsme byli jaloví v útočné fázi, řadu míčů jsme zbytečně ztratili nebo zahráli do autu. Na druhou stranu jsme hosty i přes nepovedený výkon nepustili do gólové šance,“ řekl k prvnímu poločasu trenér Čáslavi Jakub Svoboda. „Druhá půle byla z naší strany povedenější. Vytvořili jsme si dvě obrovské šance na skórování, bohužel jsme je nedali. Šanci na stupňování tlaku jsme ztratili po zbytečné chybě v rozehrávce a červené kartě. Proti tak kvalitnímu soupeři jsme pak absolvovali dvacet minut v oslabení, přesto jsme hosty nepustili do gólové šance. Nepočítám-li ofsajdové postavení za samotného závěru zápasu,“ připustil Svoboda a dodal: „Vzhledem k průběhu zápasu je z mého pohledu remíza spravedlivá,“ uzavřel.

Rozhodčí: Beneš – Braun, Blatný. Červená karta: 74. Vančura (Č). Žluté karty: Vančura, Petrů – Černý, Šohaj. Diváků: 120.

Čáslav: Vyhnánek – Konyvka, Mráz, Petrů, Slavík – Čuchal, Schovanec (71. Strnad), Vančura, Hannich (90. Chábera) – Hejný, Ronovský (77. Bašek).

Velké Hamry: Klement – Váňa, Šídlo, Kováčik (84. Javůrek), Černý, Štěpánek, Šohaj, Krejčík, Kozák, Linka, Rudolf (64. Jelínek).