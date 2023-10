/VIDEO, FOTOGALERIE/ Jubilejní desátou porážku v letošním ročníku divizní skupiny C si na své konto připsali fotbalisté Čáslavi, kteří na svém stadionu hostili Benešov. Souboj bývalých ligových fotbalistů na obou lavičkách (čáslavský Petr Janda a hostující Petr Mikolanda), tak vyhrál benešovský trenér. Hostující hráči rozhodli o svém vítězství za jednadvacet minut, kdy dali dvě branky. Tu první už v páté minutě exligista Nešpor, podařeným lobem jistil výhru Kulhavý. Čáslav tak zůstala po třinácti kolech na pouhých sedmi bodech a je předposlední.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Benešov (0:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Čáslav – Benešov 0:2

Hostující tým načal domácí už po pěti minutách, kdy obraně utekl Kulhavý a naservíroval míč před prázdnou bránu Nešporovi, který míč z bezprostřední blízkosti uklidil do sítě. To byla pro Čáslav hodně studená sprcha. A aby toho nebylo málo, přidal Kulhavý parádním lobem z hranice šestnáctky druhou branku. To běžela jednadvacátá minuta. Naděje na bodový zisk domácích klesly na minimum čtyři minuty po přestávce, kdy dostal červenou kartu za faul Konyvka. Další gól už nepadl a tři body si odvezl Benešov.

„Minimálně v prvním poločase jsme byli lepším týmem. Kluci hráli to, co jsem si představoval, tedy až na dvě individuální chyby. Soupeře jsme tlačili, byli jsme aktivní, ale celý podzim nás sráží individuální chyby a to se opět projevilo,“ ulevil si trenér Čáslavi Petr Janda. „V páté minutě jsme dostali první gól, kdy jsme nepokryli hráče na zadní tyči a pak jsme hráli malou domů po odkupu brankáře a byla z toho druhá branka v naší síti,“ popsal gólové momenty Janda. „Měli jsme soupeře na půlce, ale stav byl nula dva. Vše vyvrcholilo chvíli po pauze, kdy jsme dostali diskutabilní červenou kartu, kdy faulu Konyvky předcházel faul soupeře. Ale Nešpor je zkušený hráč a udělal to chytře. Ale nejprve byl faul od něj. Tím jsme definitivně přišli o šanci bodovat, pak jsme to měli těžké. Udělali jsme chyby, které rozhodují. Jinak ale kluci makali a splnili to, co jsem od nich chtěl. Měli jsme i šance, ty jsme neproměnili. Benešov je hodně fotbalový. Mrzí mě ztráta bodů, ale na takovém výkonu můžeme stavět. Věkový průměr mužstva byl dvaadvacet let, tým má budoucnost,“ věří kouč čáslavského mužstva.

Branky: 5. Nešpor, 21. Kulhavý. ČK: 49. Konyvka (Čáslav). Poločas: 0:2.

Čáslav: Vyhnánek – Junek, Mach, Čuchal (67. Kraj), Ronovský (73. Hannich), Chábera (67. Ráliš), Štichauer, Hajník, Peca, Konyvka, Slavík (73. Bašek).