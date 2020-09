Třetí kolo Fortuna Divize C nabídlo drama v Horkách nad Jizerou. Domácí měli na dosah tři body, ale Čáslavští v sobotním utkání srovnali a v penaltách výsledek zvrátili. Rozhodčí ještě rozdal dvě červené karty.

Horky doma získaly bod, ale v nastaveném čase ještě sahaly po třech. Vedly totiž 3:2, než čáslavský Váňa vyrovnal a poslal utkání do penalt. „Zápas hodnotím pozitivně, i když jsme doma získali jen jeden bod. Dvakrát jsme totiž prohrávali. Kluci se dokázali semknout a otočit výsledek na tři-dva, který jsme drželi do poslední minuty. Pak jsme udělali chybu při standardní situaci a z tlaku soupeře jsme inkasovali na tři-tři. Penalty jsou loterie,“ líčil trenér Horek Petr Mikolanda a pokračoval: „Naše hra směrem do ofenzívy byla zlepšená. Už hledáme i další pozitiva. Musíme dál vyšperkovat individuální výkony hráčů, abychom nedělali jednoduché chyby, po nichž nás soupeř dokáže potrestat.“