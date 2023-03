Fotbalisté Čáslavi v dalším kole divizní skupiny C zajížděli do Náchoda, na půdu dalšího celku ohroženého sestupem. Ani tentokrát ovšem nedokázali hosté ze hřiště soupeře přivést tři body, tentokrát o ně přišli až v nastavení druhého poločasu po rohovém kopu a po vlastní brance.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Benátky nad Jizerou | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Náchod – Čáslav 2:2

„Myslím si, že po této sezoně zestárnu minimálně o deset let, protože to, jakým způsobem přijdeme znovu o tři body, je do nebe volající,“ ulevil si bezprostředně po utkání trenér Čáslavi Jakub Svoboda a navázal: „V jeden moment prožijete euforii, abyste vzápětí spadl na úplné dno. V tom je fotbal krásný a krutý zároveň, a proto jej všichni milujeme,“ řekl.

„Úvodní šanci zápasu měli domácí, ale netrefili branku. My jsme kontrovali skvělým průnikem Peci, odražený míč následně napálil pod břevno Bašek, ovšem domácí brankář skvělým zákrokem vytěsnil balon na roh,“ popisoval trenér Čáslavi úvod zápasu a pokračoval: „Po krásném centru Hajníka si míč našel ve vzduchu Bašek a přesnou hlavičkou nás poslal do vedení. Ještě byl v nadějném úniku Konyvka, ale ten zakončil jen střelou do brankáře. Bohužel po vstřelené brance jsme vypadli z rytmu a domácí nás v poli přehrávali, nicméně závary v našem pokutovém území jsme přežili bez úhony,“ sdělil trenér Čáslavi.

„Ve druhém poločase jsme na můj vkus až moc zatáhli a spoléhali jsme pouze na rychlé brejky. Po jednom takovém jsme běželi v přečíslení šest na jednoho, ovšem vyřešili jsme to tak, že nám brankář domácích míč chytil, rychle rozehrál a z našeho netaktického útoku se stala smrtící zbraň domácích, kteří nás ihned ztrestali,“ rekapituloval Svoboda.

„Tři minuty před koncem pak Chábera přetlačil čtyřicet metrů od branky dva protihráče, vzal si míč a samostatnou akci ukončil razantní střelou, která skončila v síti. Bohužel jsme nedokázali vedení udržet,“ hlesl Svoboda. „Domácí nás ihned zatlačili a sérii rohových kopů proměnili ve šťastný gól, kdy naši tři hráči nedosáhli na míč na přední tyči, který se pak odrazil od Mráze do naší brány,“ kroutil Svoboda hlavou.

„Je to obrovská škoda, byli jsme blízko zisku tří bodů. Pro domácí by taková porážka ale byla určitě krutá, takže objektivně je třeba přijmout jeden bod a soustředit se na další zápasy,“ uzavřel Jakub Svoboda.

Branky: 68. Brich, 90+1. vlastní Mráz – 17. Bašek, 87. Chábera. Poločas: 0:1.

Náchod: Baláž – Světlík (58. Simon), Knap (46. Rajnoch), Locker, Havlena (70. Hrubý), Petřík, Krejčík, Zámečník. Brich (80. Melichar), Punar, Bičiště.

Čáslav: Vyhnánek – Hajník, Mráz, Petrů, Peca – Konyvka (59. Chábera), Schovanec, Bašek (85. Hannich), Slavík – Ronovský (70. Vilím), Hejný (70. Dudla).