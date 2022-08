Fotbalisté Čáslavi zahazovali velké šance, proto Náchodu podlehli

Ve čtvrtém kole divizní skupiny C přivítali fotbalisté Čáslavi na domácím stadionu FK Náchod. Vítání to bylo více než zdvořilé, protože již ve třetí minutě domácí nabídli hostům první branku zápasu. Ve 37. minutě šli navíc hosté po další akci do dvoubrankového trháku. Domácí sice do poločasové přestávky dokázali snížit na rozdíl jedné branky, avšak v rozkouskovaném druhém poločase na srovnání výsledku nedosáhli.

Z divizního fotbalového utkání Kolín - Čáslav | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský