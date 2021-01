„Na základě vládního rozhodnutí o prodloužení lockdownu do 22. ledna 2021 se začátek jarní části posouvá na termín 13. – 14. února 2021," zveřejnila v prohlášení k restartu soutěží STK Řídící komise pro Čechy.

Co to znamená pro oba kutnohorské zástupce v soutěži? Začalo by se jedenáctým kolem. Kutná Hora by hned v sobotu v 10:15 hostila Hlinsko. Tedy poměrně přijatelného soupeře. Čáslav by zavítala v neděli 14. února na hřiště Benátek nad Jizerou. Tým trenéra Radima Truksy by soupeře přivítal na své umělé trávě.

Na první derby by mělo dojít v sobotu 27. března, od 10.15 hodin by se hrálo v Lorci.