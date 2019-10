První větší příležitost měl kutnohorský Wolf, jeho akce ale brankou neskončila. Neujala se ani šance Hannicha, kterého vychytal domácí brankář Malý. Během jednatřicáté minuty už byl kutnohorský brankář bezmocný, Vančura nacentroval na Hannicha, který hlavou otevřel skóre zápasu. Krátce před koncem prvního poločasu mohlo být vyrovnáno, Franc ale nevyužil Wolfovu přihrávku a mířil mimo tři tyče. Po prvním poločase tak vedli čáslavští fotbalisté 1:0.

Ve druhém poločase se opět měnilo skóre, tentokrát ale inkasovali Čáslavští, v šestašedesáté minutě našel Kolůvek Hradílka, který před prázdnou bránou neměl příliš těžkou práci. O devět minut později mohli domácí otočit stav, na Saulichův centr si naskočil Semrád, který orazítkoval tyč brány hostů. Jednu dobrou příležitost měli ke konci utkání hosté, branka z toho ale nepadla, a tak následoval penaltový rozstřel. Ten se lépe vydařil hostům, za domácí neproměnili Semrád s Piskačem. Derby tak skončilo rozdělením bodů, jeden pro Kutnou Horu, a dva pro Čáslav.

„Remíza je asi spravedlivá, ve výsledku jsem ale zklamaný, radši bych vyjrál na penalty. Musíme být realisti, v prvním poločase jsme šli sami na bránu, ale nedali jsme, to samé soupeř. Hosté šli do vedení po brance Hannicha, podobnou situaci na naší straně jsme nedokázali proměnit. Vývoj byl relativně vyrovnaný, ale prohrávali jsme o jednu branku,“ začal s hodnocením kutnohorský trenér Radek Kulhánek.

„Ve druhé půli jsme podle mě byli o něco lepší, dokázali jsme vyrovnat, pak jsme nastřelili tyč, měli jsme dvě šance, které mohly skončit brankou. Na druhou stranu soupeř byl krátce před koncem na malém vápně, a mohl rozhodnout, což se nestalo. Remíza je spravedlivá, trochu si myslím, že jsme byli kapku lepší, ale neproměnili jsme šance. Hosté si to dokázali pohlídat, a zvládli penalty. Je to pro nás ztráta, ale dokázali jsme si, že jsme schopní hrát pomalu se všemi, nikdo nás nějak zvlášť nepřehrál. Zápas trochu kalí zranění Wolfa, který pravděpodobně do konce podzimu nenastoupí. Doufám, že to bez něj zvládneme“ doplnil Kuhlhánek své hodnocení.

„Máme dva body, ale náš výkon se mi příliš nezamlouval. Domácí byli více agresivní, nepustili nás do tlaku, měli jsme více kontrolovat hru. Dokázali jsme si vytvořit tři bvelké příležitosti, jednu z nich jsme proměnili v podobě zásahu Hannicha. Podle mě to ale bylo málo. ve druhé půli jsme chtěli hrát na protiútoky, bohužel ale zachyboval brankář a rázem bylo vyrovnáno. To domácí nakoplo, a dostali se do tří šancí, jednou nás zachránila tyč. Zvládli jsme pokutové kopy, máme dva body, kdyby rozhodoval výkon v zápase, minimálně druhý bod by bral soupeř. Máme na čem pracovat,“ nebyl s výkonem svých svěřenců spokojený čáslavský trenér Jakub Svoboda.

Kutná Hora - Čáslav 1:2 na penalty (66. Hradílek - 31. Hannich)

Kutná Hora: Malý - Marek, Bílek, Franc, Saulich - Nekvinda - Hradílek, Piskač, Wolf (51. Kolůvek), Šindelář - Cimr (73. Semrád). Trenér Radek Kulhánek.

Čáslav: Hartych - Para (82. Jelínek), Mráz, Richard, Hannich - Strnad (92. Váňa), Král (70. Čuchal), Petrů, Mach (46. Kořínek) - Vančura - Ronovský (80. Trekoval). Trenér Jakub Svoboda.