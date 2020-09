MFK Dobříš je fotbalová značka zajetá téměř 100 let. Toto významné jubileum klub oslaví už v roce 2022. Během té doby vychoval nejen pro sebe, ale pro celý český fotbal řadu skvělých fotbalistů. Odchovanci klubu jsou například exligoví hráči jako Tomáš Kukol, Tomáš Fenyk nebo Filip Dort, současný trenér A mužstva. Fotbalově pak v oddílu vyrostla i Veronika Pincová – hráčka Slavie Praha a reprezentantka České republiky.

MFK DOBŘÍŠ

Vzhled areálu: 2

Cena vstupného: 50,-/30,-

Kvalita trávníku: 1

Úroveň zápasu: 2

Atmosféra: 2

Občerstvení: 1

Zázemí pro fanoušky: 1

Výsledná známka: 1-



(známkování probíhá jako ve škole)

Kromě toho klub ve své historii zažil roky úspěšné i neúspěšné. V 60. letech minulého století se zde kopala dokonce třetí nejvyšší soutěž. Jinak se ale MFK Dobříš pohyboval převážně v krajských soutěžích. Před zhruba patnácti lety se poprvé v novodobé éře podíval do divize, pak se ale málem propadl až do okresního přeboru. Dokázal ale povstat jak fénix z popela a momentálně už pátým rokem kope znovu čtvrtou nejvyšší soutěž. Jak symbolické, když klubovými barvami jsou černá a bílá.

Navrch ještě jedna zajímavost. Po špatných zkušenostech z minulosti Dobříš patří v rámci divize k ojedinělým případům, kde se hraje zadarmo. „Ano, přesně tak tomu je a bude! Alespoň do té doby, dokud budu v klubu já a současné vedení. Připadá mi, jako kdyby nám nikdo nevěřil, že tomu tak opravdu je. Každý se mne na to ptá,“ říká předseda Martin Hemr s dovětkem, že místo toho se vedení snaží stále zvelebovat areál.

A už předtím, než projdete vstupní bránou, je to vidět. Jako první vás praští do očí krásně zelený trávník. Součástí areálu MFK je ale rovněž hřiště s umělým povrchem třetí generace, které však podle předsedy potřebuje zrekonstruovat.

„V divizi samozřejmě najdeme i lepší areály, než je ten náš, ale spíše patříme k lepšímu průměru. Vše se v dnešní době odvíjí od finančních možností a do sportu a zejména do fotbalu moc peněz „neteče“. My navíc jsme pod správou města Dobříš a jsme přímo závislí na grantovém řízení, máme v úmyslu se domluvit s vedením města o vyšší respektive větší podporu na příští roky,“ podotýká předseda.

V ulici „V Lipkách“ lze najít také tenisové kurty, na kterých se nedávno hrálo MČR starších žákyň, skatepart, kde v sobotu právě probíhala freestyle akce na kolech, sportovní halu i hokejový zimák.

Já jdu ale samozřejmě na fotbal. A to za padesát korun. Důchodci a studenti pak za třicet. Na divizní fotbal velmi přívětivá cena vstupného, ke kterému dostanete i buletin. Všechny lístky jdou navíc do slosování a můžete tak získat zajímavé ceny, když se na vás usměje štěstí. Musíte mít zároveň dobře nastražené uši. Místní hlasatel se totiž ozve už okolo 60. minuty – to ale věrní dobříšští fanoušci moc dobře vědí.

A že jich na fotbal chodí! V sobotu to podle oficiálních údajů bylo 350 platících. S tím je spojen nejen přetlak na kryté tribuně či na „otevřených“ lavičkách, ale i u stánků s občerstvením. Proto je možno navštívit nejen prostory přilehlé hospůdky, ale i dřevěnou boudu. Obojí nabízí širokou nabídku. Ke klasice v podobě klobásy můžete zvolit jako alternativu například párky nebo sekanou. Na výběr máte i ve volbě chutného zlatavého moku, který k fotbalu rovněž neodmyslitelně patří. Točí se Kozel, ale i Plzeň.

Nejen to posloužilo k tomu, že se diváci v krásném počasí bavili. Vše se snažil vyšperkovat i dobříšský fanklub, i když tomu co do atmosféry chvílemi něco chybělo.

Průběh samotného zápasu, který nabídl spíše tuhý boj, ale atmosféře pomohl. Dobříšští fanoušci i hráči v něm totiž poprvé zažili radost ze vstřeleného gólu. Hned čtyřikrát! Kromě prolomení gólového půstu se Dobříš dočkala prvního tříbodového vítězství, nad Brandýsem vyhrála 4:2. „Kluci si zase potvrdili, že když hrají na hranici svých možností, tak divizi hrát mohou a všichni jsme moc rádi, že se vyhrálo,“ konstatoval trenér Filip Dort. Po zápase tak v areálu panovala uvolněná a veselá atmosféra.

Jak tedy celkově ohodnotit strávený sobotní den v Dobříši? Nuda a ztráta času to rozhodně nebyla. Ba naopak! Moc tomu nechybělo a tak mohu s čistým svědomím udělit horší jedničku.

Na koho si posvítíme za týden? Buďte v pohotovosti. Třeba Fotbalový detektiv Deníku zamíří právě k vám!