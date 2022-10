Čáslav nedávno inkasovala rekordních 11 branek v poháru od Hradce a počínání její obrany v úvodu utkání trochu ukazovalo, že to nebyla náhoda. V 9. minutě zboural brankář Vyhnánek při výběhu nemilosrdně oba vlastní stopery, kteří zůstali po srážce ležet na malém vápně. Dobrovická akce pokračovala a do zdecimované obrany zakončil po Kohoutově přiťuknutí zblízka Marek Sedláček.

V 18. minutě vystihl čáslavskou rozehrávku Volf a předložil staršímu z bratrů Michalu Sedláčkovi, ani on se v jasné pozici nezmýlil – 2:0. Z převahy vznikly ještě utěšené střely Bičištěho a Horáka zpoza šestnáctky. Taková selanka to ale pro „Picavu“ nebyla, hosté se vzpamatovali a začali pořádně zlobit. Hajníkova tečovaná hlavička se odrazila dokonce od břevna.

„Od začátku jsme na soupeře nasadili důrazný presink, ze kterého vyplynuly dva góly. Pak jsme se trochu zatáhli a do přestávky nechali hrát soupeře, což nám vůbec nesvědčilo,“ připustil domácí trenér Ondřej Murárik.

Ve 36. minutě po Mrázově uličce nepropálil Bartošovy nohy Ronovský, zato o minutu později již z Junkovy přihrávky gól vytěžil. Ne sice přímo, protože Bartoš jeho tutovku opět vyrazil, jenže jen o nohy dobíhajícího obránce Jakuba Nováka do vlastní brány.

Hned po přestávce rozpoutal vášně sporný moment. Petrů si při odkopu Kohoutova centru trefil vlastní ruku a z nařízené penalty přes zuřivé protesty čáslavské lavičky dovršil rodinný hattrick Michal Sedláček. Vzápětí zápas opět zdramatizoval snížením na 3:2 po Ronovského centru od koncové čáry hlavou zblízka nepohlídaný Vratislav Junek. Ten mohl i vyrovnat, ale dravý průnik zakončil šlehou těsně vedle.

Hrálo se ofenzivně, útoky se valily ze strany na stranu, ale koncovka ne a ne vyjít. Až v 77. minutě si střídající Roman Herzán našel Pečínkův odkop přes půl hřiště a z úhlu elegantně přeloboval Vyhnánka. Tentýž hráč uzavřel v úplném závěru skóre hlavou, když Tomíček sklepl Novákovi a ten si k vlastnímu gólu připsal centrem na zadní tyč i pěknou plusovou asistenci.

„Od toho střídající hráči jsou, aby oživili hru,“ konstatoval spokojeně trenér divizního nováčka Murárik. „S patnácti body ve třetině soutěže jsme asi spokojeni, i když jsme některé získali se štěstím a jindy zase ztratili zápas, kdy jsme byli jasně lepší. Teď bych rád ve zbylých pěti podzimních kolech vybojoval dalších patnáct,“ uzavřel s úsměvem Ondřej Murárik.

„Domácí v úvodu zápasu čekali, s čím na ně vlétneme. Drželi jsme míč, kombinovali, ovšem první návštěva domácích na naší polovině skončila standardní situací. Po jejím zahrání brankář Vyhnánek při boxování míče zboural oba naše stopery, kteří zůstali ležet na zemi. Domácí toho dokonale využili, kdy nám ale po zblokované střele rychle vrátili centrem míč zpět do vápna, kde v prostoru chybějících dvou našich stoperů skórovali na jedna nula,“ popisoval trenér Čáslavi Jakub Svoboda a pokračoval: „Vzápětí při rozehrávce chyboval brankář Vyhnánek, který míč předložil na vápně soupeři a domácí bez práce dostali od nás zadarmo dvougólový polštář,“ kroutil hlavou Svoboda. „Poté nám deset minut trvalo, než jsme se z těchto dvou facek dostali. Následně Hajník nastřelil břevno. Po rychlé akci z pravé strany a centru Junka se se štěstím prosadil Ronovský, jehož ránu si do vlastní sítě ještě usměrnil domácí Novák,“ rekapituloval Svoboda.

„Do druhého poločasu jsme si věřili, že zápas dokážeme zvrátit. Domácím jsme branky darovali. Bohužel hned po změně stran výsledek dle mého názoru ovlivnil pomezní rozhodčí a hlavní sudí. Nejprve pomezní sudí přehlédl aut. Z této akce pak následoval centr, při kterém ve snaze odehrát míč si nastřelil vlastní ruku stoper Petrů. Mám za to, že v pravidlech je uvedeno, že tato hra rukou se netrestá. Bohužel, hlavní sudí odpískal pokutový kop a domácí vedli opět o dvě branky,“ uvedl trenér Čáslavi. „Nesložili jsme zbraně, po další akci centroval Ronovský a na zadní tyči číhající Junek hlavou snížil. Bohužel jsme v dalších minutách nebyli trpěliví při rozehrávce. Často jsme volili dlouhý míč, místo postupného útoku a pořádně jsme se nedostali do šance. Dvakrát jsme sice střelili z hranice velkého vápna, ovšem pokaždé těsně mimo,“ mrzelo Jakuba Svoboda.

„Nakonec patnáct minut před koncem přišel odkop domácím pod tlakem. Za našimi obránci se po něm ocitl hráč domácím a ten přehodil vybíhajícího Vyhnánka. Protesty týkající se ofsajdového postavení byly marné,“ sdělil Jakub Svoboda. „Takto inkasované branky by otřásly i se zkušenějším mančaftem, takže v závěru domácím narostla křídla, a nakonec nás potrestali ještě jednou brankou. Je alarmující, jakým způsobem jsme schopni inkasovat čtyři branky, které rozhodnou o osudu zápasu. Naše výkony měly stoupající tendenci, čemuž jsme dali opět lacinými brankami v Dobrovici na frak. Musíme hráče připravit psychicky do dalšího zápasu s Brandýsem, který se bude opakovat již tuto středu. Máme před sebou posledních šest kol, hrajeme čtyřikrát doma, ve hře je ještě osmnáct bodů a my se jich pokusíme získat co nejvíce,“ uzavřel Jakub Svoboda.

Dobrovice – Čáslav 5:2 (2:1)

Branky: 18. a 49. z PK Mich. Sedláček, 77. a 89. Herzán, 9. Mar. Sedláček – 37. vlastní Novák, 54. Junek. Rozhodčí: Bahník. ŽK: 4:4. Diváci: 155. Střely na bránu: 6:7. Rohy: 5:3.

Dobrovice: Bartoš – Novák, Mar. Sedláček, Pečínka, Bičiště – Kohout (80. Kučera), Bora (62. Kocourek), Mich. Sedláček (72. Král), Horák, Klain (80. Tomíček) – Volf (62. Herzán).

Čáslav: Vyhnánek – Hajník, Mráz, Petrů, Konyvka – Junek, Čuchal (46. Vocel), Vančura (74. Bašek), Slavík – Ronovský, Hejný.