Kutná Hora potřebuje každý bod jako sůl, jenže v dalším kole soutěže vyšla střelecky i bodově naprázdno. Ve druhém poločase jí zasadil dvě rány trutnovský Slavík. Hora se na gól za celý zápas nezmohla.

I.B třída: Bílé Podolí pořádně zaskočilo lídra, ten dohrával v devíti

„Vstoupili jsme do zápasu opatrně, domácí byli patnáct minut více na míči, pak se hra vyrovnala. Ale bylo to bez kombinace, byl to spíš bojovný poločas bez vyložené šance na obou stranách. Půle tak skončila bez branek.,“ shrnul dění na trávníku v první půli trenér Kutné Hory Jan Holík. „Ve druhém poločase byl ráz zápasu stejný, šlo o to, kdo udělá první chybu, nebo kdo vstřelí první gól. Domácí byli směrem do vzduchu lepší, měli v tom převahu, což potvrdili u druhého gólu. První branku jsme dostali po průnikové přihrávce a přízemním centru, to udělali dobře. Druhý gól byl z rohu. Spíš to byla šťastná a tečovaná střela. My jsme si stoprocentní šanci nevytvořili, proto jsme branku nevstřelili a domácí vyhráli zaslouženě,“ konstatoval kouč Holík.

Branky: 61. a 68. Slavík. Poločas: 0:0.

Kutná Hora: Malý – Marek, Veselý, Franc, Zrůst (90. Zrůst), Tulach (73. Prokůpek), Pilný, Nekvinda, Křelina (73. Cimr), Wolf, Pleva (77. Dostál).