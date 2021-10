Kutná Hora – Benátky 0:5

V poločase to rozhodně na takový výprask nevypadalo. Domácí Hora držela se soupeřem krok, jenže minutu před poločasem inkasovala. A to mohlo být rozhodující. Gól do šatny nepomůže nikomu. Ještě horší byl start do druhého dějství. Domácí dostali za šest minut dvě branky a bylo jasno. Benátky pak po hodině hry přidaly další dva zásahy, tím korunovaly své jasné vítězství.

„Výsledek mě bohužel netěší. V prvním poločase byla velká chyba, že jsme to nedohráli do remízy, že jsme dostali těsně před poločasem branku. Ve druhém poločase nás zase potkala slabá dvacetiminutovka, kdy jsme ztráceli míče při přechodu do útoku a vzadu jsme nebyli srovnaní,“ hledal příčiny vysoké porážky trenér kutnohorského celku Jan Holík. „Soupeř byl kvalitní a naše chyby v přechodové fázi trestal. Navíc byl silný při standardních situacích, což potvrdil. Pro mě je druhý poločas velké zklamání, hlavně výsledkově. Šedesát minut hrajeme relativně vyrovnaný zápas, ale máme dvacet až třicet minut slabých a soupeři to dokáží trestat. Pak jsou z toho takovéto výsledky,“ litoval kouč Kutné Hory. „V ofenzivě jsme snad jednou vystřelili na bránu a to je málo. A dozadu to je ještě méně. Každopádně nikdo nám z toho nepomůže, to musíme my sami. Musíme pracovat a chtít,“ dodal Jan Holík.

Branky: 47. a 51. Macek, 44. Šimek, 60. Bodlák, 63. Šimeček. Poločas: 0:1.

Kutná Hora: Malý – Franc, Wolf (81. Mach), Marek, Veselý, Bílek (78. Exner), Cimr, Zelenka (63. Křelina), Tichý (46. Pleva), Nekvinda, Prokůpek.