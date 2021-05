Podle něj fotbalová přestávka pomohla i novému trávníku. „Určitě pauza pomohla. Měli jsme problémy se zakořeněním trávy. Po určitých radách a schůzkách se dal trávník do pořádku,“ řekl v rozhovoru pro Deník.

Bedřichu, v Lorci se dlouho nehrálo. Zajímá mě, co jste za tu dobu zvládli renovovat? Z čeho máte největší radost?

Největší radost mám, že doděláváme zámkovou dlažbu kolem tribuny na stání. Ještě nám chybí pár metrů, ale to zvládneme dodělat. Dále jsme dělali běžné úpravy. Na ubytovně jsme se posunuli s rekonstrukcí a novotami. Hodně se pracovalo kolem areálu. Uvidíme, jak to bude s penězi dál.

Viděl jsem na fotkách, že ruku k dílu při budování zámkové dlažby přiložili hráči A týmu, vedení klubu a další. Šlo tedy hlavně o vaši iniciativu, abyste si areál dodělali svépomocí?

Dá se říct, že ano. Stavbu dostal na starost Kuba Hradílek, kterému jsme přislíbili pomoct v rámci brigád. Aby si nemusel shánět jiné lidi. Dělá v oboru, konkrétně ve firmě, která se zabývá stavebnictvím, silnicemi a pokládkami. Vedl nás a my mu pomáháme, jak se dá.

Kdo je největší dříč?

Samozřejmě že já. (smích)

A po vás hnedka kdo?

Ne, vážně. Co jsme se scházeli se staršími kluky, tak všichni přidali ruku k dílu. Všichni dělali, co umí.

Můžete jmenovat někoho, komu nářadí do ruky opravdu nepatří?

Lukáš Marek je takový vypravěč. (smích) Při poslední brigádě byl hlavně přes jídlo. Zajišťoval občerstvení než práci. Nicméně každá ruka dobrá.

Ruku k dílu přiložil i předseda oddílu Filip Nedvěd. To se jen tak nevidí.

Filip byl na prvních dvou brigádách a na třetí dorazil později, až po rozhovorech s trenéry. Je dobře, že i on přiložil ruku k dílu.

Když dokončíte dlažbu, tak mi řekněte, co dál byste chtěli v Lorci zvelebit?

Hlavně bych chtěl na svahu za zadní brankou postavit zeď, která by jednak zakryla odval, druhak by chránila hřiště před prudkým deštěm a následným přívalem na hřiště.

Bude se v Lorci ještě něco přistavovat?

Prostor máme. Vznikl projekt a plány na přestavbu kabin. To je hudba budoucnosti. Prostředí se tedy změní. Rádi bychom postavili pergolu od nového kiosku směrem ke vchodu. Aby měli diváci kryté posezení.

Jak jste pohnuli s kabinami v novější budově?

Rekonstruovala se kabina B týmu. Šlo o lavičky a desky s věšáky. Došlo na novou výmalbu. Na řadu přijdou i nové podlahy. Současná dlažba je v havarijním stavu. Je to o palec.

Na jaře 2020 jste otevřeli travnaté hřiště po rekonstrukci. Jak moc vám pomohlo, že se na trávníku téměř celý rok nehrálo. Chytly se kořeny dobře?

Určitě pauza pomohla. Měli jsme problémy se zakořeněním trávy. Po určitých radách a schůzkách se dal trávník do pořádku. Neříkám, že je situace optimální, ale určitě je to o sto procent lepší, než to bylo. Kořeny máme momentálně v deseti až patnácti centimetrech. Půl roku zpátky to bylo horší.

Už se vrátil do Lorce život po vládním rozvolnění?

Trénovat jsme začali. Některé týmy chodily už po dvojicích. Trenéři si střídali hráče po hodině a takhle s nimi strávili celé dopoledne. Někteří začali déle, ale už vesměs trénují všichni v rámci opatření tak, jak je to možné.