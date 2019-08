„Tohle už je normálně na psychologa. Jestli má někdo dobrého, ať ho pošle do naší kabiny,“ řekl po utkání trenér Kolína Petr Pavlík.

Hráči Kolína by asi potřebovali druhou pomoc. Téměř v každém zápase se dostanou do jasných příležitostí, v koncovce ale téměř pokaždé selžou. Nejinak tomu bylo proti nováčkovi z Kutné Hory.

V první půli si favorit vytvořil šest tutovek, neproměnil ani jednu. Velkou zásluhu na tom měl hostující gólman Malý, který byl jednoznačně nejlepším hráčem soupeře.

Nejprve vyrazil Veselého hlavičku na roh, stejně jako pokus Ondrušíka. Nevyzrál na něho po samostatném úniku znova Veselý. Pokusy Šindeláře, Váchy a opět Veselého skončily zase těsně mimo.

„První poločas nám chybělo dát gól, měli jsme pět milion procentních šancí. Takové šance bychom měli proměňovat. O přestávce jsem neměl klukům co vytknout. Bylo tam jenom pár drobností,“ podotkl Petr Pavlík.

Jak správně naložit s nabídnutou šancí, ukázala domácím Kutná Hora chvíli po změně stran. Ojedinělou kombinační akci zakončil hlavou střídající Semrád.

Pro Kolín to byl šok. Z něho se dlouho nemohl vzpamatovat. Dvakrát se snažil ohrozit soupeřovu bránu, ale opět neúspěšně. Pohotový Šindelářův lob skončil nad a Ondrušíkovu ránu z vápna opět zneškodnil skvělý Malý.

Pro domácí už to vypadalo beznadějně. Zachránil je však brankář Kubát. V nastaveném čase se vydal do pokutového území a po standardní situaci uklidil míč přesně k tyči. Následně si musel dát pozor, aby se pod tíhou těl svých spoluhráčů neudusil. Kolín právě našel svého zachránce. „I když moje fyzička je na pět minut, příští zápas jdu do útoku,“ vtipkoval při penaltovém rozstřelu Michal Kubát.

V dodatečných pokutových kopech sice žádný pokus soupeře nechytil, smutnit ale nemusel. Francův pokus letěl mimo a jeho spoluhráči naopak byli stoprocentní.

„Ve druhé půli jsme chtěli hrát trpělivě, bohužel z ojedinělé šance jsme dostali branku. Poté to byla z naší strany křeč. Soupeř vycítil šanci na brejky, my to hodně otevřeli. Vyrovnali jsme pět vteřin před koncem prodloužení po situaci, kdy jsme hráli vabank, a to ještě našim brankářem . Není to dobrá vizitka pro naše ofenzivní hráče. Jsem rád, že se kluci zkoncentrovali na penalty a proměnili jich opět všech pět. Přestože byl první poločas z naší strany velmi dobrý, musíme vzít dva body s pokorou. Jsem za ně šťastný,“ oddechl si kolínský trenér.

„Máme jeden šťastný bod, i když ještě v devadesáté druhé minutě jsme měli tři. Vzhledem k průběhu zápasu musíme být pokorní,“ řekl trenér Kutné Hory Radek Kulhánek.

„První poločas nám nevyšel tak, jak jsme si představovali a mohli jsme třikrát inkasovat. Podržel nás brankář Malý. Ve dvacáté minutě jsem cítil, že bych měl střídat. Měl jsem v hlavě dvě možnosti základní sestavy a poslední dobou se rozhoduji špatně. Druhá varianta byla zajímavější a nakonec střídající Semrád branku dal. Druhý poločas byl z naší strany lepší. Dali jsme branku a soupeře jsme již nepouštěli do vyložených šancí. Bohužel jsme v poslední minutě nepohlídali signál domácích a inkasovali jsme. To se stává. Jsme ale pokorní a bod bereme. Hráli jsme na půdě aspiranta postupu. Z tohoto důvodu jsme spokojení. První poločas byl ze všech čtyřech kol z naší strany nejslabší. Byli jsme hodně ustrašení. To mě trošku mrzí. Body z Kolína jsou navíc,“ dodal Radek Kulhánek.

Branky: 92. Kubát – 53. Semrád. Diváci: 290. Poločas: 0:0.

Kolín: Kubát – Němeček, Štancl, Škoda, Koděra – Vácha, Rosendorf (60. Urban), Ondrušík, L. Šindelář, Veselý (60. Zelenka) – Vondráček.

Kutná Hora: Malý – Saulich, Bílek, Exner, Franc – Nekvinda – Vlášek (46. Marek), Piskač (38. Semrád), J. Šindelář (88. Kolůvek) – Wolf – Hradílek (81. Cimr).