Krátce po začátku utkání vyslal Wolf do úniku Šindeláře, ten ale ve velké šanci mířil mimo bránu. Pak hrozili především hosté, nejdříve z protiútoku, jehož zakončení vytáhl brankář Malý na roh. Krátce poté Malý opět vychytal šanci hostů, a napotřetí vyrazil domácí brankář míč na roh po nebezpečné střele. Při další šanci Nymburka nemusel Malý zasahovat, hosté mířili do boční sítě. Domácí o sobě dali vědět při šanci Bílka, který ale levou nohou mířil nad bránu. V prvním poločase branka nepadla, do kabin se šlo za stavu 0:0.

Ve druhém poločase měli hosté závar v domácím vápně, balon ale ukořistil Malý do své náruče, a stav se stále neměnil. Další pokus Nymburka skončil nad bránou. V devětasedmdesáté minutě se k míči dostal Franc, navedl si ho do vápna, a před bránou našel Hradílka, ten ve skluzu dokázal umístit míč do sítě hostů, a poslal tak Kutnou Horu do vedení. Nymburk se snažil alespoň vyrovnat, ale při obrovské šanci mířil útočník hlavou vedle brány. Další branka nepadla, díky čemuž zvítězili Kutnohorští 1:0.

„První poločas jsme neodehráli moc dobře, soupeř byl lepší, podobně jako při utkání v Kolíně. Na začátku ale hosté nezachytili naši šanci, kterou jsme ale neproměnili. Bohužel se pak zranil Marek Wolf, který je pro nás stěžejní hráč, a minimálně deset minut jsme se hledali, než jsme se dostali zpátky do hry. Deset minut před koncem jsme ale opět vypadli ze hry a minimálně do poločasu jsme byli rádi, že jsme přečkali šance hostů. To jsme naštěstí zvládli, klidně jsme mohli 1:3 prohrávat, ale poločas skončil nerozhodně,“ řekl k prvnímu poločasu trenér kutnohorských fotbalistů Radek Kulhánek.

„V kabině jsme si řekli, že nám chybí bojovnost, důraz, a nasazení, které jsme předváděli v předchozích zápasech. Zlepšili jsme se, minimálně jsme se hostům vyrovnali, měli jsme také šanci, kterou zužitkoval Hradílek. Vedení jsme pak udrželi, a vyhráli jsme 1:0. Musím uznat, že výhra je se štěstím, ale na to se nikdo ptát nebude, po pěti kolech máme sedm bodů, s tím jsem spokojený,“ doplnil Kulhánek své hodnocení.

Kutná Hora – Nymburk 1:0 (79. Hradílek)

Kutná Hora: Malý – Bílek, Exner, Saulich, Franc, Piskač (92. Pleva), Nekvinda, Semrád (65. Cimr), Wolf (15. Marek), Šindelář (68. Vlášek), Hradílek (86. Kolůvek. Trenér Radek Kulhánek.

Nymburk: Plaček – Vyskočil, Bejbl, Koubský (68. Korec), Vobořil, Lukeš (78. Hobík), T. Dudla, Škarecký (84. M. Dudla), Mařík, Podzimek, Bohdan. Trenér Jan Buryán.