Přesně tak. Jsme velmi zklamaní. Dvanáct získaných bodů je až komicky málo. Výsledkově jsme nezachytili úvod soutěže a pak se to s námi již vezlo. Nebyli jsme schopni pravidelně bodovat. Ve vyrovnaných zápasech jsme vždy vyrobili nějakou lacinou individuální chybu, která nás téměř pokaždé stála bodový zisk a týmový úspěch. Každý týden jsme se museli vypořádat s nějakou neobvyklou událostí, ať už to bylo nedohrané utkání, zranění klíčových hráčů nebo třeba sporné červené karty. Věřím, že jsme si vše vrchovatě vybrali na podzim a jaro zvládneme diametrálně odlišně.

Čím to podle vás je, že jste nenavázali herně ani výsledkově na minulou hodně vydařenou sezonu?

V divizní skupině C se vyměnila polovina soupeřů. Při pohledu na rozlosování jsme předpokládali, že nás čeká velmi náročná podzimní část sezony. A to se také potvrdilo. S ohledem na náročnost soutěže jsme v létě chtěli tým posílit, což jsme nakonec udělali. Ovšem po vcelku povedené letní přípravě jsme hned na úvod prospali první poločas v Benátkách a od té doby, jako by kluci měli v hlavách, že ne všechno půjde tak, jak jsme plánovali. Zlomovým pro nás byl domácí zápas s Náchodem, kde jsme byli jednoznačně lepší, ale nakonec jsme jej prohráli 1:2. To nás hned po první třetině podzimu přišpendlilo na chvost tabulky. Následně jsme prakticky dva měsíce jen pracovali na psychickém stavu našich mladých hráčů. Ve druhé polovině podzimu pak přišli soupeři, se kterými jsme měli začít získávat body. Ovšem to už bylo v době, kdy se nám zdravotně začal kádr rozpadávat, a navíc jsme byli psychicky hodně dole. Nakonec jsme v několika klíčových momentech neměli ani to potřebné štěstí. Prostě podzim blbec.

Vyhráli jste jen tři zápasy, všechny na svém trávníku. U soupeřů jste získali jediný bod. Je právě absence bodů ze hřišť soupeřů hlavní problém?

Jednoznačně. Není v našich silách pokaždé na domácí půdě bodovat na sto procent. Každý bod ze hřiště soupeře má ve vyrovnané tabulce váhu. My jsme však několikrát především výsledkově vyhořeli. Vyrovnané duely pak rozhodly naše individuální chyby, ve kterých se hráči zápas co zápas střídali. V tomhle ohledu se musíme ve druhé části sezony rapidně zlepšit.

Najdete na nevydařené sezoně přece jen nějaká pozitiva?

Našel bych asi dvě. Jedním z nich je poctivá a pravidelná docházka hráčů na tréninky. Od toho se můžeme v zimní pauze opět odrazit. Tím druhým střelecká potence Karla Hejného, který na podzim nastřílel osm branek, což nás v mnoha ohledech podrželo nad vodou.

V počtu inkasovaných branek je horší už jen poslední Brandýs. Byla tedy defenziva vaší největší slabinou?

Určitě jednou ze slabin byla. My jsme vždycky chtěli hrát ofenzivně, tudíž jsme i v minulé sezoně měli okénka v obraně. Na podzim se nám však kupily obrovské individuální chyby, které se nám neustále opakovaly, ačkoliv jsme na jejich odstranění pracovali. Navíc se naše brankářská dvojice svezla na podzim s týmem, kdy kluci nebyli v brance tak jistí jako v předchozím období.

Na podzim jste dostali také několik červených karet, což se dříve nestávalo? Byla to frustrace z toho, že se vám tolik nedaří?

Absolutně ne! Dostali jsme tři červené karty. Všechny za souboj o míč u středové čáry. První dvě hrubě ovlivnily pro nás velice důležitý zápas se Dvorem Králové, kdy jsme ve dvacáté minutě hráli v poli o devíti. Proti oběma kartám jsme podali protest. Ronovského komise omilostnila hned, Hajníka o týden později. Třetí červenou vyfasoval v Hlinsku Junek, který chtěl na poslední chvíli vypíchnout míč soupeři. Bohužel z toho byl faul. Běžela 70. minuta, stav tři nula pro domácí a místo žluté karty náš hráč opět vyfasoval červenou. Některá rozhodnutí sudích jsem v závěru podzimu prostě nepochopil.

Co udělat na jaře lépe, abyste se vyhnuli sestupu?

Kádr musíme okysličit. Určitě přijdou tři nové tváře. Navíc se do zimní přípravy již naplno zapojí Hannich a Radek Richard. Změníme některé interní věci týkající se tréninkového cyklu. Věřím, že budeme na jaro nachystáni a pokusíme se co nejdříve přiblížit středu tabulky. Jsme odhodláni se této výzvě postavit. Čáslav určitě nepatří na spodek tabulky, ve kterém se aktuálně nacházíme.