/VIDEO, FOTO/ Z jasného prvního poločasu se po změně stran stalo obrovské drama, a dlouhé čekání na závěrečný hvizd. Nakonec dopadlo další divizní utkání pro čáslavské fotbalisty dobře a na svém stadionu porazili druhé Velké Hamry, které měly za sebou sedm vítězství v řadě. Čáslav tak zvítězila počtvrté z posledních pěti utkání (a ještě jednou remizovala) a opět tak přiživila šanci na záchranu. Jenže bodovaly i další celky ohrožené sestupem.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Velké Hamry (3:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Čáslav – Velké Hamry 3:2

Skvostně vstoupili domácí fotbalisté do důležitého utkání a i díky tomu se mohli nakonec radovat ze zisku dalších třech bodů. Skóre totiž otevřel už po čtyřech minutách po povedené akci Junek. Toho pak napodobili ještě do přestávky Chábera a Kučera a Čáslav si díky tomu nesla do druhé půle pohodový tříbrankový polštář. Jenže hosté nehodlali prodat svoji kůži lacino a brzy snížili dvěma góly na rozdíle jediné branky. Po pěti minutách ve druhé půli vedli domácí o jediný gól. Čáslav hubené vedení uhájila.

„Bylo to hektické,“ ulevil si po utkání trenér Čáslavi Roman Kučera. „V prvním poločase jsme excelovali, hráli jsme dobrý fotbal a dali jsme tři góly. Jenže pak jsme si nepohlídali vstup do druhého poločasu a brzy jsme dvakrát inkasovali. V poločase jsme museli nuceně střídat Turynu a druhá půle se nám nepovedla. Ta se už odvíjela v režii hostů,“ podotkl Kučera. „My jsme pak hráli ze zajištěné obrany a hráli jsme na udržení výsledku. Nakonec jsme šťastní, v závěru měli hosté závar, ale my jsme získali tři body. Ta první půle byla v našem podání nadstandardní, měli jsme i další šance,“ dodal Roman Kučera.

Branky: 4. Junek, 31. Chábera, 40. Kučera – 47. Roll, 50. Vosecký. Poločas: 3:0.

Čáslav: Vyhnánek – Vencl, Kučera, Konyvka, Hanč, Chábera (90+3. Mach), Nešpor, Turyna (46. Peterka, 83. Hejný), Slavík, Kraj (66. Záruba), Junek.