Přitom začátek se Čáslavi povedl. Bašek vybídl ke skórování Ronovského, který před prázdnou bránou jen těsně minul. „Zápas asi moc fotbalové krásy nenabídl. Domácí hráli jednoduše, bez mezihry. Ta se nám v prvním poločase také moc nevedla. Čas od času jsme zazlobili především po levé straně. Kdy jeden z průniků Baška znovu zlikvidoval domácí brankář,“ řekl trenér Čáslavi Jakub Svoboda.

Čáslavští inkasovali hned z prvního rohu ve druhé půli. „Domácí se pak zatáhli a čekali na brejky. My jsme opticky byli na míči, kombinovali, ale ovšem na vlastní polovině,“ líčil Svoboda a pokračoval: „Chyběl nám moment překvapení. I tak jsme si ale tři stoprocentní šance ke skórování vytvořili. Nejprve míč po dlouhém autu přistrčil Bašek na hranici penalty osamocenému Mlynkovi, ten ale přestřelil. Poté se na přední tyči při rohovém kopu prosadil Petrů. Domácí gólman ale skvělým zákrokem podržel svůj tým. Do třetice postupoval ze strany na bránu Ronovský. Míč dal pod sebe na malé vápno Baškovi, který ovšem zakončil těsně mimo. To byly jasné šance, které jsme měli proměnit.“

Místo vyrovnání ale přišla chyba hostujícího Kurky a domácí zvýšili na 2:0. „Sice jsme prohráli, ale je na čem stavět. Když si vezmu, že jsme sestavu skládali bez dvou základních stavebních kamenů Mráze a kapitána Vančury. Během zápasu jsme museli stáhnout Baška, oteklý kotník má Richard. Věřím, že oba hráči budou do neděle v pořádku,“ dodal Jakub Svoboda.

Hlinsko – Čáslav 2:0 (0:0, 46. Volf, 82. Klika). Rozhodčí: Haleš. Čáslav: Barták – Richard, Mlynka (83. Váňa), Čuchal, Ronovský (83. Trekoval), Petrů, Strnad (71. Netušil), Král, Kurka, Hannich, Bašek (76. Kopp). Trenér Jakub Svoboda.