Jimmyho hattrick srazil Kutnou Horu v Benátkách na kolena

V šestém kole Fortuna Divize C se fotbalový trenér Benátek nad Jizerou Radim Truksa postavil poprvé proti „svým“. Právě on před několika lety vrátil Kutnou Horu do divize. V neděli ji doma porazil 6:3.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Pavlík