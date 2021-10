Kosmonosy – Kutná Hora 6:3

Kdo neviděl, těžko uvěří. Za dvanáct minut vedli hosté dva nula. Po půlhodině hry dokonce tři nula. Pak ale přišli na řadu domácí. Brzy snížili a do poločasu přidali druhý gól. Aby toho nebylo málo, na startu druhé půle bylo vyrovnáno. Kolaps Hory přišel v závěru, kdy Kosmonosy udeřily v posledních pěti minutách a v nastavení třikrát.

„Hodnotí se mi to velice těžko,“ povzdechl si hostující kormidelník Jan Holík. „Do třicáté minuty jsem nebyl schopen připustit, že bychom mohli takové utkání ztratit. Jeno utkání odehrajeme skvěle a hráči si hned myslí, že to přijde samo. Ale nepřijde,“ lamentoval Holík. „Děláme hrozné chyby, hrajeme lehkovážně a nedůrazně. První tři branky, které jsme dostali, jsou nepochopitelné. Všechny jsme soupeři darovali jako na zlatém podnose. Po vyrovnání se hra přelévala, soupeř byl hodně kvalitní směrem dopředu, my jsme byli všude o krok později. Rozhodující byla čtvrtá branka. Začali jsme hrát na riziko a dostali jsme ještě dva góly,“ hodnotil utkání kouč poražených. „Stále opakujeme individuální chyby, hráči se z toho nedokážou poučit,“ dodal Holík.

Branky: 43., 53. a 88. Fabián (1. z PK), 34. Podzimek, 85. Král, 90+3. Skramuský – 10. Pleva, 12. Marek, 31. Saulich. Poločas: 2:3.

Sparta Kutná Hora: Malý – Franc, Wolf, Nekvinda, Marek, Veselý, Pleva (25. Zelenka), Bílek, Piskač (86. Tichý), Cimr (86. Hradílek), Saulich..