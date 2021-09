„Do utkání jsme vstoupili aktivně a svoji převahu jsme korunovali první brankou France, který křižnou ranou s pomocí břevna otevřel skóre. V prvním poločase jsme měli rozhodně vytěžit více, protože jsme si vytvořili další tři nebo čtyři vyložené šance, které jsme neproměnili. Také do druhého poločasu jsme měli dobrý vstup. Musím říct, že do té doby, kdy jsme dali druhou branku Veselým, jsme hru kontrolovali. Posledních třicet minut jsme naopak přestali hrát a soupeř ze standardní situace snížil. V závěru jsme doslova přežili trutnovský závar v pokutovém území a připsali jsme si první vítězství,“ byl spokojený trenér Kutné Hory Jan Holík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.