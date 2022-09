„Do utkání jsme vstoupili s velkým respektem a domácí měli tři čisté gólové příležitosti. My jsme si vypracovali asi dvě nebo tři, ale byly to takové sedmdesátiprocentní šance. Jenže jsme nic z toho nedali, nebyli jsme schopni trefit branku. To se nám nepovedlo,“ litoval čáslavský Peter Mráz, který na lavičce zastoupil nepřítomného Jakuba Svobodu. „Ve druhém poločase jsme byli aktivnější, Vocel trefil břevno, ale pak nás zmrazil gól domácích. Ke konci utkání jsme se už do tlaku nedostali, nevypracovali jsme si žádnou vyloženou šanci. A odjeli jsme tak zklamaní,“ přiznal Peter Mráz.

Málo fotbalové kvality, hodně soubojů. Poříčany zaspaly v Kutné Hoře úvod

Branky: 72. Hrubý. Poločas: 0:0.

Čáslav: Barták – Vančura (71. Vilím), Ronovský, Vocel, Chábera (71. Čuchal), Junek (82. Hejný), Hajník, Schovanec, Kurka, Bašek, Slavík.