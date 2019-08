Kutnohorští fotbalisté v sobotu dopoledne přivítali mužstvo z Poříčan na náhradním domácím hřišti v Červených Pečkách. Sparta do utkání vstoupila dobře, po prvním poločase držela výborný výsledek. O tři body je nepřipravila ani branka hostů z druhého poločasu. Svěřenci Radka Kulhánka tak berou první tři body za výhru 2:1.

Z divizního fotbalového utkání Kutná Hora - Poříčany | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kutná Hora si vytvářela šance hned v úvodních minutách, jako první vyzkoušel brankáře Janocska Vlášek, ale jeho střela z úhlu se za brankovou čáru nedostala. O chvíli později našel výborně Wolf Hradílka, jehož pokus placírkou vytáhl brankář na roh. Podobná situace se opakovala o pár minut později, Wolf našel Hradílka, který šel sám na bránu, ale mířil mimo tři tyče. Do první šance se Poříčany dostaly po chybě stopera France, který poslal soupeře na brankáře Malého, který ale předvedl výborný zákrok a stav tak zůstal 0:0. V další příležitosti hostů se ocitl Štěpán Kacafírek, který ještě na jaře nastupoval v kutnohorském dresu, jeho pokus ale bezpečně pokryl Malý. V devatenácté minutě rozehráli domácí roh nakrátko, Wolf našel centrem Hradílka, který hlavou dopravil míč i s pomocí břevna do sítě a poslal Kutnou Horu do vedení. Podobná situace nastala o chvíli později, z protiútoku našel Wolf Hradílka, jehož hlavičku tentokrát vychytal Janocsko. Další šanci měla Kutná Hora v podobě standardní situace, Piskač našel France, ten ale hlavičkoval nad bránu. Na druhé straně zahrávali hosté přímý kop, střela byla tečována a skončila těsně mimo bránu domácích. Tři minuty před koncem prvního poločasu vybojoval Cimr míč, došel do vápna soupeře, následně našel Wolfa, který přízemní střelou k tyči poslal Kutnohorské do dvoubrankového vedení.