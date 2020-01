Za Kutnou Horu se prosadil Dalibor Cimr, který si v utkání připsal celkem čtyři vstřelené branky, dvakrát se mezi střelce zapsal Jakub Hradílek, jednu branku vstřelil Jakub Kulhánek. Hosté branku nevstřelili, do statistik se zapsal pouze Sedláček, který obdržel žlutou kartu.

„Utkání splnilo očekávání, jednalo se o první zápas přípravy. Musím ocenit soupeře, když to tak podle výsledku nemusí vypadat, jednalo se o kvalitního soupeře. Jsem rád, že jsme se s trenérem hostů dohodli a utkání uspořádali, párkrát jsme soupeře viděli hrát a líbila se nám jejich hra, je to mladé mužstvo, dobře připravené. Potvrdilo se nám, že to byla správná volba, utkání splnilo má očekávání,“ začal s hodnocením trenér kutnohorských fotbalistů Radek Kulhánek.

„Byly tam fáze, ve kterých byl soupeř lepší a měl více ze hry, ale my jsme potrestali chyby hostů, a to poměrně efektivně. Po poločase jsme vedli 3:0, pak už zápas měl náboj, je chvályhodné, že soupeř hrál stále naplno. Hosté se snažili, napadali nás, chtěli nás donutit udělat chyby, ale my jsme přidali další čtyři branky. Přestože jsme zvítězili 7:0, tak podle mého názoru výsledek úplně neodpovídá předvedené hře, hosté byli kvalitní. Se zápasem jsem spokojený,“ uzavřel kutnohorský trenér své hodnocení.

Další přípravné utkání odehrají fotbalisté Kutné Hory v sobotu 25. ledna, soupeřem jim bude mužstvo Havlíčkova Brodu, na jehož umělé trávě se utkání také odehraje, výkop je naplánovaný na 10:00. Nejbližší domácí přípravné utkání čeká svěřence Radka Kulhánka ve středu 29. ledna proti celku z Velimi, utkání začíná v 18:00. V rámci zimní přípravy pak kutnohorští sehrají zápasy s Admirou Praha, Čáslaví, Heřmanovým Městcem, Českým Brodem, Světlou nad Sázavou, a Polnou.

Kutná Hora – Český Brod B 7:0 (3:0)

Branky: 4 Cimr, 2 Hradílek, Kulhánek.