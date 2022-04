Přesně tohle potřebovali. Doma urvat tři body a nadále přiživovat naději na záchranu v soutěži. Domácí začali dobř, navíc se jim podařilo v prvním poločase vstřelit dvě branky během pouhých čtyř minut. To byla pro Spartu vzpruha. Chviličku po přestávce přidal pojistku Pilný, hostům se podařilo jen korigovat. Naděje hostí zhasla definitivně v 68. minutě, kdy dostal gólman Fülöp červenou kartu. V deseti už Horky šanci neměly.

Komise byla téměř bez práce, řešila jen jednoho vyloučeného

„Jsou to pro nás důležité tři body. Měli jsme těžké soupeře, to už máme za sebou, teď hrajeme s týmy okolo nás a tady jsou body hodně důležité,“ oddechl si trenér kutnohorského týmu Jan Holík. „Chvílemi byla hra dost neurovnaná, ale převažovala důležitost získat tři body. To se asi podepsalo na výkonu,“ přiznal Holík. „Vstoupili jsme do zápasu dobře a dali jsme dvě branky. Takže s prvním poločasem panovala spokojenost. Druhou půli jsme přidali třetí branku, soupeř ještě snížil. Pak dostal jejich gólman červenou kartu a my jsme měli přidat dva góly a v klidu zápas dohrát. Bylo to bojovné utkání a vážíme si toho, že jsme vyhráli. Je to vzpruha do dalších těžkých utkání,“ dodal kouč Kutné Hory.

Branky: 26. Wolf, 30. Křelina, 51. Pilný – 62. Pánek. ČK: 68. Fülöp (Horky). Poločas: 2:0.

Kutná Hora: Malý – Marek, Veselý, Franc, Zrůst, Tulach, Nekvinda (69. Prokůpek), Pilný, Křelina (80. Gašpar), Piskač (41. Exner), Wolf.