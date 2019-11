K závěrečnému utkání podzimní části sezony nastoupili divizní fotbalisté kutnohorské Sparty, kteří v sobotu přivítali hosty z Ostré. První poločas skončil pro domácí výborně, když po pětačtyřiceti minutách vedli 3:0. Ve druhé části utkání ale hosté zabrali a snížili na 3:2, víc toho ale nestihli, kutná Hora tak porazila Ostrou 3:2.

Ilustrační fotografie, fotbal. | Foto: Redakce

Domácí šli do vedení v deváté minutě, když rohový kop proměnil Dalibor Cimr. Domácí odskočili o dvě branky, a to v devatenácté minutě, když stál na konci protiútoku domácích Lukáš Marek. Třetí branka kutnohorských fotbalistů padla ve třiatřicáté minutě, když se nedohodl hostující brankář se svým spoluhráčem, a sám před bránou se objevil Cimr, který proměnil. Hosté se brankově prosadili až ve druhé části utkání, když v šestasedmdesáté minutě vstřelil branku Daniel Poběrežský. Pět minut před uplynutím základní hrací doby už byl rozdíl skóre jen o jednu branku, potom co se prosadil Matěj Bodlák. Další branky už ale svěřenci Radka Kulhánka neinkasovali, což znamená, že porazili Ostrou 3:2.