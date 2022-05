„Do utkání jsme vstoupili s velkou vervou urvat vítězství, a celý poločas se nám povedl. Jenže nás trápila koncovka, měli jsme čtyři velké šance, ale hosty podržel gólman. Z ojedinělého protiútoku a tečované střele se míč odrazil od břevna do brány a Libiš šla do vedení. To byl šok. My jsme ale rychle zareagovali a po rychlé akce předložil Veselý míč před prázdnou bránu Markovi a srovnali jsme. Do druhé půle jsme šli opatrněji, ale naštěstí jsme byli produktivní a vyřešili jsme tři brejkové situace. Přežili jsme i nějaké šance soupeře, ale vyhráli jsme zaslouženě, chtěli jsme víc než oni. A pereme se dál,“ vyprávěl po utkání kutnohorský gólman Petr Malý.

Branky: 35. Marek, 54., 83. a 73. Veselý – 31. Mlejnek. Poločas: 1:1.

Sparta Kutná Hora: Malý – Franc, Nekvinda, Pleva (69. Dostál), Veselý, Pilný, Wolf, Prokůpek, Křelina (87. Tichý), Zrůst, Marek (90. Exner).