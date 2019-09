Fotbalisté kutnohorské Sparty vyrazili k šestému kolu letošní sezony Divize C na venkovní hřiště, konkrétně do Letohradu. Sobotní utkání začalo nadějně pro hosty, kteří po prvním poločase drželi vedení 1:0. Ve druhém poločase ale zvládli Letohradští dvakrát skórovat a otočil stav utkání. Kutnohorští tak z Letohradu body nebrali a prohráli 1:2.

Kutnohorští fotbalisté podlehli prvnímu celku tabulky z Poříčan až v závěrečných minutách. | Foto: Deník / Jakub Secký

Po osmi minutách se měnilo skóre, na konci pěkné akce kutnohorských fotbalistů byl Cimr, který poslal hosty do vedení, které svěřenci Radka Kulhánka udrželi do konce prvního poločasu, i s pomocí brankáře Petra Malého, který několik šancí domácího celku vychytal. Devět minut po začátku druhého poločasu bylo vyrovnáno, centr ze strany našel samotného Trnku, který poslal míč do sítě a vyrovnal na 1:1. Hosté sotva rozehráli, a po chybě šli Letohradští sami na bránu, příležitost využil Kabourek a domácí rázem vedli 2:1. Domácí pak kontrolovali hru, Kutnohorští se do žádné velké příležitosti neprobojovali, naopak Letohrad měl jednu šanci, která se zastavila až u brankáře hostů Petra Malého. Stav 2:1 vydržel až do závěrečného hvizdu, svěřenci Radka Kulhánka v Letohradu neuspěli a domů odjížděli s prázdnou.