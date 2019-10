V první šanci se objevili hosté, ale v dobré šanci neuspěli a získali pouze rohový kop. Pak přišlo několik náznaků šancí domácího celku, nejprve dostal domácí útočník přihrávku ze strany, ale následná střela neprošla přes kutnohorské obránce. Sám před bránou byl domácí útočník, kterému ale zabránil ke vstřelení branky nepřesný pas od spoluhráče. Další příležitost Libiše v podobě střely z úhlu se do brány nevešla. Hosté o sobě také dali vědět, nejprve nepřesnou střelou, pak ale měli o něco větší možnost ke vstřelení branky, když po faulu ve vápně zahrávali pokutový kop. Míč si postavil Franc, který ale nechal vyniknout brankáře a penaltu neproměnil. O pár minut později zahrával Semrád přímý kop, jeho pokus ale skončil na břevně domácí brány. Ještě jednu šanci měli fotbalisté Libiše, branka ale nepadla. Do kabin se tak šlo za stavu 0:0.

Do druhého poločasu vstoupili lépe domácí fotbalisté, kteří šli v sedmašedesáté minutě do vedení, když se z vápna prosadil Stibora. Jen o tři minuty později už hráči Libiše vedli o dvě branky, sám na brankáře šel Vetešník, který bezpečně proměnil. Libiš měla další šanci, tentokrát šli domácí v přečíslení tři na dva, jenže střela šla mimo tři tyče. Kutnohorští dokázali dát kontaktní branku, a to v šestasedmdesáté minutě, když zahrávali standardní situaci, ze které se míč dostal na malém vápně na hlavu Hradílka, který snížil na 2:1. Pak ale hrozili opět domácí, nejprve vytáhl brankář Petr Malý dělovku alespoň na rohový kop. Podruhé zase ze samostatného úniku mohl sledovat, jak útočník domácích pálí vedle. Hosté tak mohli vyrovnat, a to opět po standardní situaci, Kutná Hora měla vyrovnání na noze, míč ale šel mimo bránu. V nastavení viděl druhou žlutou kartu domácí Moltaš, Kutnohorští tak měli zhruba půl minuty dlouhou početní převahu. Tu ale nevyužili a vyrovnávací branku nedali, Libiš tak porazila Kutnou Horu 2:1.

„Panuje velké zklamání, utkání jsme měli zvládnout, jen díky vlastní nemohoucnosti a nedůrazem jsme přišli o výhru, to je neuvěřitelné. Můžeme omluvit spoustu fotbalových nedostatků, ale tohle ne. Utkání jsme začali vlažně, prvních deset minut byli lepší domácí. Pak jsme ale začali hrát, měli jsme šanci zahrávat pokutový kop, ten jsme neproměnili, následně trefil Semrád ze standardní situace břevno. Místo toho, abychom vedli o dvě branky, skončil poločas bez branek,“ mrzelo kutnohorského trenéra Radka Kulhánka.

„Druhou půli jsme začali opět vlažně, domácí byli daleko lepší, ale nemohli se dostat do zakončení, než jsme jim to povolili, a padla první branka. Pak jsme klasicky pět minut spali, Nekvinda špatně rozehrál, a soupeř dal druhou branku. Ještě jsme se vzchopili po standardce snížit, za pět minut nastala totožná situace, akorát jsme se už neprosadili. V posledních pěti minutách jsme měli podobné závary, to byl ve vápně i brankář Malý. Bohužel jsme nedali a odjíždíme s porážkou, je to škoda, budeme muset zkusit získat body příští víkend,“ dodal Kulhánek.

Libiš – Kutná Hora 2:1 (66. Stibora, 70. Vetešník – 76. Hradílek)

Libiš: Brožek – Macháček, Pešek, Moltaš, Bíba, Přibyl (48. Vetešník), Stibora (88. Škoda), Očovan (80. Hamada), Šobr (84. Beneš), Kvída, Tylšar (69. Vaněk). Trenér Luboš Urban.

Kutná Hora: Malý – Saulich, Exner, Bílek, Franc – Nekvinda, Semrád (76. Kulhánek) – Marek, Piskač (86. Jarkuliš), Vlášek (65. Cimr) – Hradílek. Trenér Radek Kulhánek.